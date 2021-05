GROUPE FLO : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2021

Convocation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Regroupement d’actions – Augmentation de capital préalable

Regulatory News:

L’assemblée générale annuelle, ordinaire et extraordinaire, de Groupe Flo (Paris:FLO) se tiendra le jeudi 24 juin 2021, à 10h00, à huis clos. L’avis préalable relatif à cette assemblée générale, comprenant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, sera prochainement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO). De même, l’ensemble des informations relatives à cette assemblée générale sera ultérieurement communiqué et tenu à la disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur.

Lors de sa réunion du 12 mai 2021, le Conseil d’Administration a décidé de proposer au vote de cette assemblée générale, à titre extraordinaire, un regroupement de la totalité des actions composant le capital social de la société Groupe Flo, par voie d’échange d’actions, à raison d’une (1) action nouvelle à émettre, d’une valeur nominale de 5,00 euros, pour cent (100) actions actuelles à regrouper, d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune.

À l’effet de faciliter la réalisation des opérations de regroupement en disposant d’un capital social composé d’un nombre d’actions multiple de cent (100), il sera préalablement proposé à cette assemblée générale, à titre extraordinaire, d’augmenter le capital social par émission de quatre-vingt-sept (87) actions nouvelles réservée à la société Bertrand Invest, société contrôlée par M. Olivier Bertrand, actionnaire de contrôle de Groupe Flo. Compte tenu du caractère technique de cette augmentation de capital, le prix de souscription unitaire des actions nouvelles a d’ores et déjà été arrêté à 0,18 euro, correspondant à la moyenne pondérée du cours de bourse sur les trois mois précédant la date du Conseil d’Administration du 12 mai 2021 ayant arrêté le projet de résolution relatif à cette augmentation de capital.

Groupe Flo publiera un nouveau communiqué de presse détaillant les modalités de ce regroupement à l’issue de la décision du Conseil d’Administration de mettre en œuvre ce dernier, décision qui pourra intervenir dans les douze (12) mois suivant l’assemblée générale en cas d’adoption par cette dernière des résolutions relatives au regroupement d’actions et à l’augmentation de capital proposés.

Calendrier

Assemblée générale : 24 juin 2021

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2021 : 29 juillet 2021 (après bourse)

À propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 118 restaurants détenus en propre ou en franchise au 31 mars 2021. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.com), rubrique « Finance, Actualités et Communiqués », et notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés le 29 avril 2021 sous le numéro D.21-0388.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210512005438/fr/