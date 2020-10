GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 22 octobre 2020





GROUPE GUILLIN : RESULTATS SEMESTRIELS 2020





En millions d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Variation

2020 / 2019 Produit des Activités Ordinaires (PAO) 303,8 329,4 -7,8% Résultat opérationnel 36,9 29,7 24,2% Résultat net 26,2 20,1 30,1% Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 43,0 35,9 19,9% Endettement net 45,3 83,4 -45,6% Gearing (ratio endettement / capitaux propres) 0,11 0,23

Ces comptes non audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 20 octobre 2020.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 303,8 M€ en baisse de 7,8% par rapport au 1er semestre 2019 (-8,7% à taux de change et périmètre constants), cette baisse étant principalement liée à la Covid-19. En effet, les secteurs de la restauration collective, hors domicile et traditionnelle, ont été particulièrement impactés par les mesures de confinement imposées dans les pays où le Groupe vend ses produits. Le PAO du secteur « emballages » est en baisse de 8,3% par rapport au 1er semestre 2019. Malgré la crise sanitaire, le PAO du secteur « matériels » est en légère progression (+1,6%).

Le Résultat Opérationnel s’élève à 36,9 M€ en hausse de 24,2% par rapport au 1er semestre 2019 représentant 12,1% du PAO. Au cours du premier semestre 2020, les prix moyens des différentes matières premières ont poursuivi leur baisse même si le PET recyclé a continué d’évoluer à un niveau très élevé. Durant la crise sanitaire, le Groupe a mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à contenir ses coûts d’exploitation et à s’adapter au contexte des marchés. Dans certains cas limités en avril et mai, des mesures de réduction d’activité ont été mises en place pour faire face à la forte baisse de la demande.

Le Résultat Net s’établit à 26,2M€ en progression de 30,1% par rapport au 1er semestre 2019.

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 43,0 M€ et représente 14,1% du PAO. L’endettement net s’établit à 45,3 M€, en baisse de 38 M€ par rapport au 1er semestre 2019.

Les investissements du Groupe s’élèvent à 29,5 M€ au 1er semestre 2020, en progression de 6,4 M€. Malgré la crise, le Groupe maintient ses investissements à des niveaux élevés et continue sa politique d’innovation.

Le Groupe fait face aux incertitudes liées à la Covid-19 en Europe et reste attentif au niveau d’activité des différents marchés sur lesquels il intervient. Les premiers mois qui ont suivi le 1er semestre 2020 n’ont pas été marqués par une reprise appuyée de la consommation alimentaire en Europe, notamment dans la vente à emporter (de nombreuses entreprises appelant leurs équipes à pratiquer le télétravail). Le secteur des fruits et légumes a fait face à une baisse de la production en raison de quelques aléas climatiques. Ces éléments pourraient peser sur ses volumes annuels.

Grâce à son offre de produits extrêmement large et multi-matériaux, à la réactivité de son organisation et à la flexibilité de son outil industriel, le Groupe accompagne ses clients face aux changements d’habitudes de consommation (plats à emporter, livraisons, exigences sanitaires, …) avec des solutions adaptées aux besoins de chacun, en assurant la sécurité alimentaire et en s’intégrant pleinement dans l’économie circulaire. A ce titre, fort de son partenariat avec Prevented Ocean Plastic™, le Groupe intègre dans certains emballages en PET, un plastique recyclé de grande qualité à partir de collectes réalisées en Indonésie, selon un processus certifié par OceanCycle®. Ce processus garantit l’éthique sociale et la traçabilité produit, évitant ainsi à plus de 500 millions de bouteilles plastique de finir dans les océans.

Le résultat 2020 restera sensible aux évolutions du marché (niveau de consommation en Europe, modes de consommation des ménages…), aux prix des matières premières (plastique, carton), à la productivité industrielle, mais également aux conséquences de la crise sanitaire dans chaque pays où le Groupe intervient (risque de propagation de l’épidémie, de restrictions de circulation ou encore de reconfinement, plus ou moins généralisé).

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe GUILLIN est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires.

Le Groupe GUILLIN est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 12 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 2600 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe GUILLIN, coté sur Euronext Growth a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires net de 657,5 M€.

