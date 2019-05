GROUPE GUILLIN met la main sur la société anglaise Flight Plastics (UK) Ltd

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Guillin annonce que sa filiale anglaise, Sharp Interpack Ltd, a signé l’acquisition de 100 % des titres de la société anglaise Flight Plastics (UK) Ltd. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Flight Plastics (UK) Ltd. est une société spécialisée dans la production de feuille plastique destinée notamment au marché britannique et qui dispose d’une capacité d’extrusion de plus de 12 000 tonnes annuelles sur de nombreux matériaux. Flight Plastics collabore depuis de nombreuses années avec le groupe Guillin en tant que fournisseur de ses sociétés anglaises." Cette acquisition d'un de nos excellents fournisseurs historiques est en complète adéquation avec notre stratégie de développement et de renforcement de notre présence sur le marché britannique ", a déclaré Sophie Guillin-Frappier, la directrice générale du groupe Guillin.