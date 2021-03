GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 2 mars 2021





GROUPE GUILLIN : ENTREE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE AVEC UI INVESTISSEMENT POUR L’ACQUISITION DU GROUPE GAULT & FREMONT





Leader Européen en solutions d’emballages alimentaires et en matériels associés, Groupe GUILLIN annonce être entré en négociation exclusive avec UI Investissement pour l’acquisition du Groupe GAULT & FREMONT.

Le Groupe GAULT & FREMONT est l’un des acteurs majeurs en France et en Belgique de la conception, de la fabrication et de la distribution des sacs en papier, boîtes en carton et papier de cuisson à destination principalement des acteurs des métiers de bouche.

Fort d’un savoir-faire reconnu, le Groupe GAULT & FREMONT a réalisé un chiffre d’affaires de 66 M€ en 2019 et emploie 270 personnes sur ses 4 sites de production (3 en France et 1 en Belgique).

La réalisation définitive de cette transaction devrait intervenir prochainement, sous réserve de la conclusion des accords définitifs soumis aux conditions usuelles pour ce type d’opération et à l’obtention des autorisations nécessaires.

Cette acquisition stratégique pour Groupe GUILLIN s’inscrit dans sa vision long terme de renforcer et de compléter son expertise industrielle et commerciale afin de proposer la gamme d’emballages alimentaires la plus large du marché et ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients.

Cette exclusivité est l’aboutissement du travail engagé par les équipes d’UI Investissement aux côtés du management de GAULT & FREMONT depuis 2015. Elle illustre l’ambition d’UI Investissement de faire émerger des entreprises leaders dans leur secteur en leur donnant les moyens d’innover, de se structurer et de s’engager dans un développement responsable et performant. L’acquisition une fois réalisée permettrait de donner les moyens au Groupe GAULT & FREMONT de franchir un nouveau cap.

A propos de Groupe GUILLIN :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe GUILLIN est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires. Le Groupe GUILLIN est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 12 000 références de produits disponibles sur stock. L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières première recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour nos 2600 collaborateurs. Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe GUILLIN, coté sur Euronext Growth a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires net consolidé de 657 M€.

Pour toute information complémentaire : contact@groupeguillin.fr

A propos de UI Investissement :

Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises, principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et de l’industrie et services. Suite à l’intégration d’Invest PME, UI accompagne aujourd’hui près de 110 entreprises en s’appuyant sur plus de 30 salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille en complément de ses équipes basées Paris.

Pour toute information complémentaire : simon.clement@ui-investissement.fr

GROUPE GUILLIN SA – ZI – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25290 Ornans – France

Tel : 03.81.40.23.23 – Fax : 03.81.62.15.92 – www.groupeguillin.com - contact@groupeguillin.fr

Capital : 11 487 825 € - 349 846 303 RCS Besançon – APE 7010Z

Cotation EURONEXT GROWTH – code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

Pièce jointe