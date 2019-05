GROUPE GUILLIN se renforce au Royaume-Uni

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Guillin abandonne 1,5% à 18,56 euros après l'annonce du rachat de la société anglaise Flight Plastics. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Flight Plastics est une société spécialisée dans la production de feuille plastique destinée notamment au marché britannique et qui dispose d'une capacité d'extrusion de plus de 12 000 tonnes annuelles sur de nombreux matériaux. Flight Plastics collabore depuis de nombreuses années avec le groupe Guillin en tant que fournisseur de ses sociétés anglaises." Cette acquisition d'un de nos excellents fournisseurs historiques est en complète adéquation avec notre stratégie de développement et de renforcement de notre présence sur le marché britannique ", a déclaré Sophie Guillin-Frappier, la directrice générale du groupe Guillin.L'opération confirme le dynamisme du groupe familial sur le plan des fusions-acquisitions.Mi-décembre dernier, le spécialiste de la barquette plastique alimentaire avait suscité l'intérêt des observateurs en rachetant le groupe Thiolat, spécialiste du carton alimentaire, des sacs papier et du papier cuisson pour les métiers de bouche.Créé en 1972 par François Guillin le père de Sophie, à Ornans (Doubs), inventeur de la boîte pâtissière à charnière, le groupe a débuté sa stratégie de croissance externe dès les années 1990.Aujourd'hui, le groupe compte 15 filiales industrielles et 9 filiales commerciales et emploie 2 800 salariés dans toute l'Europe pour un chiffre d'affaires 2018 de 612 millions d'euros.