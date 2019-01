GROUPE OPEN au plus bas depuis juillet 2016 après des revenus trimestriels décevants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Open déçoit pour la deuxième fois consécutive et recule de 6,34% à 17,42 euros, soit son niveau le plus bas depuis juillet 2016. Après l’avertissement sur ses résultats d’octobre, l'entreprise de services numériques a présenté hier soir des revenus inférieurs à ses anticipations au quatrième trimestre. Si ses revenus 2018 ont augmenté de 3,2% à 324 millions d’euros, ils ont reculé de 0,6% à 83,8 millions d'euros sur les trois derniers mois de 2018.Groupe Open a mis en cause une baisse du taux d'occupation liée à un taux de turn over en augmentation. Résultat, l'effectif productif est stable par rapport à décembre 2017.Malgré cette fin d'année difficile, Groupe Open anticipe toujours des résultats 2018 comparables à ceux de 2017.Pour rappel, Groupe Open présentera la révision de son Plan Stratégique à son Conseil d'Administration et sera rendu public et commenté en mars 2019, lors de la réunion de présentation des résultats annuels (28 mars 2019).