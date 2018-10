GROUPE OPEN chute après son avertissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Open chute de 6,58% à 22,70 euros après avoir réduit son objectif de résultats pour 2018. L'entreprise de services numériques prévoit désormais des résultats comparables à ceux de 2017 contre une amélioration auparavant. Cet avertissement est lié à des difficultés au niveau des ressources humaines, sujet déjà évoqué en juillet lors de l’annonce des résultats du premier semestre. L'effectif productif est ainsi stable à fin septembre 2018 à 3 670 collaborateurs. Les ressources humaines sont en effet la matière première de ce secteur.Il anticipe par ailleurs une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à celle de son marché (Conseils & Services +3,5% - Syntec numérique) ainsi que des résultats comparables à ceux de 2017.Groupe Open a enregistré au troisième trimestre une croissance de son chiffre d'affaires de +3,6%, dont +3,1% organique, à 75 millions d'euros.Le groupe va par ailleurs actualiser son plan stratégique Open2020, au regard du manque de cibles d'acquisition répondant aux critères attendus de qualité, de valeurs de management et de prix. Dans ce cadre, Groupe Open visait un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 10%.Ce plan révisé sera présenté à son Conseil d'administration et sera rendu public et commenté en Mars 2019, lors de la réunion de présentation des résultats annuels. Basé sur un objectif 2020 de chiffre d'affaires de 400 millions d'euros et de résultat opérationnel courant maintenu à 10%, il alliera croissance organique et acquisitions ciblées.