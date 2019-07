GROUPE OPEN : contraction de l'activité et ROC attendu en retrait significatif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Open a enregistré une baisse de 3,3 % des revenus à 159,5 millions d’euros au premier semestre, dont -3,9 % au deuxième trimestre. L’entreprise de services du numérique explique cette contraction par la diminution de l’effectif productif embarqué, la décision de réduire le recours à la sous-traitance (- 2,8 millions de chiffre d’affaires) et un turn over encore élevé engendrant une baisse du taux d’occupation. L’effectif au 30 Juin 2019 est de 3 540 collaborateurs productifs, en décroissance par rapport au 1er Janvier 2019.Le résultat opérationnel courant (ROC) est attendu en retrait significatif, conformément aux annonces précédentes.Les actions de fidélisation déployées, n'ayant pas encore produit leurs effets, dans un marché du recrutement en tension, le résultat opérationnel courant du second semestre 2019 est attendu en baisse par rapport à celui de 2018, bien qu'en forte hausse par rapport au 1er semestre 2019.Néanmoins, Groupe Open enregistre sur la fin de ce semestre la signature de contrats conséquents et le redressement de son taux d'occupation.Ce point d'inflexion marqué permet à Groupe Open d'anticiper une année 2020 constatant le retour à une croissance et un résultat opérationnel courant normatifs.