GROUPE OPEN : forte dégradation des comptes au premier semestre

Groupe Open a essuyé au premier semestre une perte nette de 0,7 million d’euros contre un bénéfice de 7,2 millions d’euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant de l’entreprise de services du numérique a chuté de 53% à 5,8 millions d’euros. Elle affiche ainsi une marge de 3,7% contre 7,6% un an auparavant. Elle explique cette « contre-performance de l’activité IT » principalement par une baisse de l’effectif productif de 50 collaborateurs et une diminution du recours à la sous-traitance pour une mise en conformité (-2,8 millions de chiffre d’affaires) qui se prolongera cette année.Groupe Open l'attribue aussi à un taux d'occupation moyen sur le semestre en baisse par rapport à celui du 1er semestre 2018 et dans la continuité du dernier trimestre 2018.Pour les autres indicateurs d'activité, Groupe Open constate une augmentation du salaire moyen supérieure à celle du tarif journalier moyen, traduisant la tension sur les ressources.Le chiffre d'affaires a reculé de 3% à 156,3 millions d'euros.S'agissant de ses perspectives, le résultat opérationnel courant du second semestre devrait être en progression par rapport au premier, ainsi que celui de l'année 2020 par rapport à 2019. Groupe Open prévoit sur la seconde partie de l'année une stabilisation de l'effectif et une amélioration du taux d'occupation. Une amélioration progressive de ce dernier a été constatée.