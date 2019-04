GROUPE OPEN : les revenus continuent de se contracter

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Open a enregistré au premier trimestre 2019 un chiffre d’affaires de 82,7 millions d'euros, en décroissance de 2,8%. Comme évoqué lors des résultats annuels 2018, ce premier trimestre 2019 est impacté par l’effet embarqué de 2018 - le groupe a éprouvé des difficultés à retenir ses employés - et calendaire (1 jour en moins, soit -1,6%). Le spécialiste de la transformation industrielle et digitale a confirmé son effort dans ses actions visant à attirer les talents ainsi qu'à les fidéliser.L'ambition de Groupe Open est d'intégrer à nouveau en 2019, plus de 1 000 nouveaux collaborateurs avec une croissance significative de son effectif net." Ce début d'année s'inscrit encore dans un contexte de marché tendu sur les ressources et d'un embarqué 2018 défavorable. Groupe Open devrait donc connaitre un premier semestre en décroissance et reprendre sa croissance organique dès le second semestre ", a indiqué le groupe en guise de perspectives.