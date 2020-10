GROUPE OPEN négocie la prise de contrôle de Neos-SDI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Open, entreprise de services du numérique, a annoncé être entré en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire au capital de la société Neos-SDI, société de conseil et d’ingénierie informatique, spécialiste de l’environnement Microsoft. Elle réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros avec un résultat à l’équilibre. La société emploie plus de 180 collaborateurs, répartis sur 4 agences en France (Paris, Lyon, Dijon, Toulouse). Au sein de la Direction IT Services, Neos-SDI devient une entité à part entière, dirigée par son manager actuel, Eric Ferriere." Nous sommes ravis de ce rapprochement qui, dans le cadre de notre stratégie de partenariat Microsoft, vient étoffer notre offre (notamment sur le Modern Workplace (O365) et les services managés autour du Cloud Azure) et enrichir les trajectoires d'évolution de carrière de nos collaborateurs. " ont déclaré Frédéric Sebag, co-Président d'Open et Eric Decroix, Directeur Partenariat Microsoft.