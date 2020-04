GROUPE OPEN : recul de l'activité trimestrielle et pas de dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Open a enregistré sur ce premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 78,5 millions d'euros, en décroissance de 3,2%. L’impact de la crise sanitaire Covid-19 est estimé à environ 2% sur ce trimestre. L'acteur des services du numérique explique ce repli par un taux d’occupation en forte baisse constaté sur la fin du trimestre, impacté directement par la situation de crise ; un effectif productif en légère baisse, par rapport au 31 décembre 2019, dû essentiellement à un ralentissement du recrutement en fin de trimestre et par l’impact de la baisse du recours à la sous-traitance." En termes d'activité, le ralentissement déjà constaté depuis fin Mars 2020 est difficilement extrapolable compte tenu du peu de recul à la présente date " a déclaré l'acteur des services du numérique.L'entreprise indique avoir étudié et déployé à titre conservatoire, les différentes mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement dans ses différents aspects sociaux, fiscaux et financiers.En termes de trésorerie, l'entreprise dispose de liquidités significatives ainsi qu'une capacité de mobilisation de créances déjà en place et de lignes de découverts bancaires autorisés non utilisées.Dans ce cadre, le Conseil d'administration a confirmé qu'aucun versement de dividende ne serait proposé à l'Assemblée générale.