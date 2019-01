GROUPE OPEN tombe au plus bas depuis juillet 2016 en raison d'une fin d'année décevante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour les SSII, désormais baptisées entreprises de services numériques, le capital humain est le nerf de la guerre. Groupe Open a réalisé des revenus décevants au quatrième trimestre pour les mêmes raisons qu’il avait lancé un avertissement sur ses résultats en octobre : des difficultés au niveau des ressources humaines. En bourse, l’action chute de 7,20% à 17,26 euros, retombant sur ses niveaux de juillet 2016.Groupe Open a fini 2018 avec un effectif productif stable en raison d'un taux de turn over en augmentation. Il s'est élevé à 24%, selon Oddo BHF. Résultat, le taux d'activité est en baisse sur la période.Si ses revenus 2018 ont augmenté de 3,2% à 324 millions d'euros, ils ont reculé de 0,6% à 83,8 millions d'euros sur les trois derniers mois de 2018. Sur la France, Groupe Open affiche une croissance de +2,5%, sous-performant le marché, anticipé en croissance de 3,5%, selon le Syntec. Une première depuis 2013, rappelle Oddo BHF.Malgré cette fin d'année difficile, Groupe Open anticipe toujours des résultats 2018 comparables à ceux de 2017.Pour rappel, Groupe Open présentera la révision de son Plan stratégique à son Conseil d'administration et sera rendu public et commenté lors de la réunion de présentation des résultats annuels, le 28 mars 2019. Selon Oddo BHF, les leviers sur la marge demeurent toujours crédibles, mais le timing de l'exécution doit faire l'objet d'une révision.