GROUPE SAMSE : BTP Distribution densifie son réseau avec 2 nouvelles agences dans le Doubs

Regulatory News:

GROUPE SAMSE (Paris:SAMS) :

Déjà présente en Moselle, dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Doubs, BTP Distribution renforce son maillage avec l’acquisition ce 3 juin, de Sovapro à Donnemarie-sur-Crête et à Le Bélieu, dans le Doubs.

Créée en 1993, Sovapro est spécialisée dans le négoce de matériaux TP et aménagement extérieur. L’entreprise emploie 6 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 M€ en 2018.

BTP Distribution est présente sur les grands chantiers de l’est de la France. Leader de la distribution de matériaux TP, adduction d’eau, gros œuvre et équipements de chantier dans la région, la société dispose de stocks importants pour offrir à ses clients professionnels des délais de livraison courts. Elle compte 73 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 47,5M€ en 2018.

www.btpdistribution.fr

Cette acquisition entre dans la stratégie de développement de la filière TP- AEP (Adduction d’eau potable) du Groupe Samse qui regroupe les spécialistes Christaud, Vaudrey, Billmat, Les comptoirs du TP, Célestin, BTP Distribution et Sovapro. D’envergure nationale, la filière TP - AEP est au service des enseignes pour développer les ventes, conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux territoires et permettre au Groupe de conforter sa position d’acteur majeur et incontournable dans cette activité.

A PROPOS DU GROUPE SAMSE : Créé en 1920 et basé à Grenoble, le Groupe Samse est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat.

Composé de 25 enseignes, il emploie 5440 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 Mds d’euros en 2018.

www.groupe-samse.fr

GROUPE SAMSE

Société anonyme au capital de 3 458 084 €

Siège social : 2, rue Raymond Pitet 38030 Grenoble cedex 2

056 502 248 R.C.S Grenoble

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190611005685/fr/