GROUPE SEB : CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE 6 AOÛT 2021

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

La Société SEB S.A. (Paris:SK) convoque ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire pour le vendredi 6 août, à 10h00, au siège social de la Société à Ecully, 112 Chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY.

Le Conseil d’administration du 29 juin 2021 a arrêté l’ordre du jour de cette Assemblée qui se résume à un seul projet de résolution :

Révocation du mandat d’administrateur de FÉDÉRACTIVE

FÉDÉRACTIVE est une holding qui réunit une partie minoritaire de l’actionnariat familial détenant 9,3% du capital et qui a progressivement pris ses distances avec le concert familial, lequel détient 31,9% du capital de SEB (sur base du Document d’enregistrement universel 2020).

Au cours des dernières semaines, FÉDÉRACTIVE a développé un projet opposé au modèle historique du Groupe et au concert familial. Elle a également imposé par voie de communiqué de presse un nouveau représentant au conseil d’administration, extérieur à la famille, en rupture avec la procédure de sélection des administrateurs arrêtée à l’unanimité par le Conseil et les pratiques antérieures des actionnaires familiaux.

Plusieurs séances du dit Comité et du Conseil d’administration ont été consacrées à cette situation en présence des représentants de FÉDÉRACTIVE, sans aucune avancée concrète, ce qui a définitivement rompu le lien de confiance qui doit exister entre membres d’un conseil d’administration.

En conséquence, la révocation de FÉDÉRACTIVE a été votée par l’ensemble des membres du Conseil à l’exception des deux représentants de FÉDÉRACTIVE.

Rappelons que le Conseil d’administration est composé de 17 membres : outre son Président, 6 administrateurs représentant le concert familial, 2 représentants de FÉDÉRACTIVE, 5 administrateurs indépendants et 3 administrateurs représentant les salariés.

Le rapport du Conseil d’administration, exposant l’ensemble de ces motifs, est consultable sur le site du Groupe à l’adresse suivante : https://www.groupeseb.com/fr/finance/assemblee-generale ou peut être consulté directement ici.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 2 juillet 2021. L’avis de convocation sera publié au Journal d’Annonces Légales (JAL) LE TOUT LYON ainsi qu’au BALO au plus tard quinze jours avant la date d’Assemblée Générale Ordinaire.

Aucun jeton de présence ne sera attribué aux actionnaires et aucun cocktail ne sera organisé.

L’avis de réunion, contenant l’ordre du jour, les projets de résolutions approuvés par le Conseil d’administration du 29 juin 2021, les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, peut être consulté dans l’Espace Actionnaires, rubrique « Assemblée Générale » du site internet du Groupe www.groupeseb.com.

Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié à la COVID-19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales, les modalités de déroulement, de participation et de vote à l’Assemblée Générale du 6 août 2021 de SEB S.A. En tout état de cause, la Société recommande aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou par procuration et invite les actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la Société www.groupeseb.com pour se tenir au courant des actualités et modalités définitives relatives à cette Assemblée Générale Ordinaire.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

