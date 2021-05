bourse Accueil Zonebourse Actualités Sociétés Actualités : Toute l'info Toute l'info Sociétés Marchés Economie & Forex Mat. Premières Taux Barons de la bourse Pro. de la finance Agenda Secteurs Toute l'actualité Recommandations des analystes Rumeurs Introductions Opérations capitalistiques Nouveaux contrats Profits warnings Nominations Communiqués Evénements Opérations sur titre GROUPE SEB : RACHAT D'ACTIONS – DECLARATION HEBDOMADAIRE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 29 AVRIL AU 4 MAI 2021 10/05/2021 | 19:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Regulatory News: Dénomination sociale de l'émetteur : SEB S.A. (Paris:SK)

Catégorie : actions ordinaires

Code ISIN : FR0000121709

Code LEI : 969500WP61NBK098AC47

Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM des actionnaires du 19 mai 2020

Descriptif du programme de rachat d’actions déposé à l’AMF le 7 Juillet 2020

Identité de l'intermédiaire : SOCIETE GENERALE Company Company LEI Code Instrument

Code Transaction

Date (Day) ISIN Code Way Daily Volume

(Nb of

securities) Daily Weighted

Average Price

Of Purchase Exchange SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 29-avr-21 FR0000121709 B 253 150,9605 AQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 29-avr-21 FR0000121709 B 438 150,9397 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 29-avr-21 FR0000121709 B 636 150,9744 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 29-avr-21 FR0000121709 B 210 150,9524 TQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 30-avr-21 FR0000121709 B 262 150,9099 AQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 30-avr-21 FR0000121709 B 523 150,9113 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 30-avr-21 FR0000121709 B 1 966 150,9128 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 30-avr-21 FR0000121709 B 350 150,9143 TQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 03-mai-21 FR0000121709 B 296 152,5422 AQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 03-mai-21 FR0000121709 B 1 803 152,4260 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 03-mai-21 FR0000121709 B 2 801 152,5071 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 03-mai-21 FR0000121709 B 962 152,4470 TQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 04-mai-21 FR0000121709 B 1 000 152,1408 AQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 04-mai-21 FR0000121709 B 1 138 152,2947 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 04-mai-21 FR0000121709 B 6 000 152,1147 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 04-mai-21 FR0000121709 B 1 000 152,0985 TQE TOTAL 19 638 151,9526 Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 14:52:58.820825 +0100s FR0000121709 151 EUR 13 ENX 00573353716TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429223745 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:11:53.555814 +0100s FR0000121709 151 EUR 5 TQE 00573368743TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txfi3t8 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:11:53.564210 +0100s FR0000121709 151 EUR 11 TQE 00573368744TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txfi3tB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:11:53.571752 +0100s FR0000121709 151 EUR 100 DXE 00573368745TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q031QW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:11:53.578318 +0100s FR0000121709 151 EUR 17 TQE 00573368746TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txfi3tD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:11:53.584437 +0100s FR0000121709 151 EUR 50 TQE 00573368747TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txfi3tF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:12:09.094785 +0100s FR0000121709 151 EUR 17 TQE 00573368924TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txfi5Ce AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:12:46.097100 +0100s FR0000121709 151 EUR 14 AQE 00573369415TRLO1-1 B remi.soubies SEB B363808 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:12:46.104124 +0100s FR0000121709 151 EUR 200 ENX 00573369417TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210429235777 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:12:46.110603 +0100s FR0000121709 151 EUR 20 ENX 00573369418TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429236545 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:12:46.117946 +0100s FR0000121709 151 EUR 53 AQE 00573369419TRLO1-1 B remi.soubies SEB B363809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:12:53.217345 +0100s FR0000121709 151 EUR 33 AQE 00573369492TRLO1-1 B remi.soubies SEB B363925 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:16:14.617697 +0100s FR0000121709 150,7 EUR 19 DXE 00573372708TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q033X5 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:18:22.550233 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 77 DXE 00573374398TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q034W7 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:38:24.070765 +0100s FR0000121709 151 EUR 28 TQE 00573389420TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txfkrkb AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:43:14.135186 +0100s FR0000121709 151 EUR 15 DXE 00573393369TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03FKI AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:43:14.141127 +0100s FR0000121709 151 EUR 22 TQE 00573393370TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txflMjr AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:43:14.146259 +0100s FR0000121709 151 EUR 60 ENX 00573393371TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210429269825 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:43:14.150992 +0100s FR0000121709 151 EUR 40 ENX 00573393372TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210429270081 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:49:06.689477 +0100s FR0000121709 151 EUR 25 DXE 00573398768TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q03HVG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:49:06.697486 +0100s FR0000121709 151 EUR 10 TQE 00573398770TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txflxIX AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:49:06.704806 +0100s FR0000121709 151 EUR 50 ENX 00573398771TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210429273409 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:49:06.711378 +0100s FR0000121709 151 EUR 50 AQE 00573398772TRLO1-1 B remi.soubies SEB B416873 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:50:09.094192 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 100 DXE 00573399855TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q03IER AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:50:09.101429 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 150 ENX 00573399856TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210429274689 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:50:09.193620 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 50 TQE 00573399858TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05n1txfm5S4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:50:26.748104 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 50 AQE 00573400087TRLO1-1 B remi.soubies SEB B419197 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:09.732949 +0100s FR0000121709 151 EUR 13 AQE 00573404632TRLO1-1 B nova.cb SEB B428116 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:21.060140 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 13 ENX 00573404744TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429283649 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:21.067442 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 30 DXE 00573404745TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q03LBW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:37.116387 +0100s FR0000121709 151 EUR 20 AQE 00573404944TRLO1-1 B remi.soubies SEB B428626 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:42.129272 +0100s FR0000121709 151 EUR 20 AQE 00573404992TRLO1-1 B remi.soubies SEB B428696 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:46.137632 +0100s FR0000121709 151 EUR 22 ENX 00573405031TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429284929 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:46.141059 +0100s FR0000121709 151 EUR 1 ENX 00573405033TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429285185 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:47.042683 +0100s FR0000121709 151 EUR 22 ENX 00573405038TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429285441 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:56:47.049313 +0100s FR0000121709 151 EUR 1 ENX 00573405039TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429285697 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:57:06.198053 +0100s FR0000121709 151 EUR 3 ENX 00573405305TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429287745 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:57:06.202134 +0100s FR0000121709 151 EUR 54 DXE 00573405307TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03LND AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:57:06.205786 +0100s FR0000121709 151 EUR 5 DXE 00573405309TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03LNE AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:57:06.502296 +0100s FR0000121709 151 EUR 1 ENX 00573405315TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429288001 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:57:07.505604 +0100s FR0000121709 151 EUR 4 ENX 00573405337TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429288257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:57:40.080168 +0100s FR0000121709 151 EUR 28 ENX 00573405685TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429289281 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:57:40.083843 +0100s FR0000121709 151 EUR 8 ENX 00573405689TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210429289537 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210429 15:57:47.998764 +0100s FR0000121709 151 EUR 13 DXE 00573405818TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03LVG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:00:36.151299 +0100s FR0000121709 150,7 EUR 13 AQE 00573464569TRLO1-1 B nova.cb SEB B494 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:00:36.154614 +0100s FR0000121709 150,7 EUR 23 ENX 00573464570TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021043016641 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:00:36.251306 +0100s FR0000121709 150,7 EUR 13 DXE 00573464571TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00078 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:00:38.055456 +0100s FR0000121709 150,6 EUR 12 ENX 00573464604TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021043017153 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:09:52.517138 +0100s FR0000121709 151 EUR 135 ENX 00573469711TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043026369 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:09:52.521108 +0100s FR0000121709 151 EUR 65 ENX 00573469712TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043026625 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:09:52.526329 +0100s FR0000121709 151 EUR 83 ENX 00573469713TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021043026881 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:09:52.532112 +0100s FR0000121709 151 EUR 50 DXE 00573469714TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:09:52.537806 +0100s FR0000121709 151 EUR 9 TQE 00573469715TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRam9mA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:09:52.543752 +0100s FR0000121709 151 EUR 16 TQE 00573469716TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRam9mE AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:10:40.617858 +0100s FR0000121709 151 EUR 20 AQE 00573470184TRLO1-1 B remi.soubies SEB B13863 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:38.644355 +0100s FR0000121709 151 EUR 36 ENX 00573477731TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021043036353 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:38.647807 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 200 ENX 00573477732TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043037121 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:38.651626 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 25 TQE 00573477733TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRanSxo AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:38.655533 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 50 DXE 00573477734TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q0076X AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:38.658880 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 30 ENX 00573477735TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021043037633 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:38.662494 +0100s FR0000121709 151 EUR 5 AQE 00573477736TRLO1-1 B remi.soubies SEB B29558 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:40.046875 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 22 AQE 00573477753TRLO1-1 B remi.soubies SEB B29578 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:40.050523 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 3 AQE 00573477754TRLO1-1 B remi.soubies SEB B29579 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:52.566911 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 9 AQE 00573477856TRLO1-1 B remi.soubies SEB B29745 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:24:52.570456 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 6 AQE 00573477857TRLO1-1 B remi.soubies SEB B29746 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.470472 +0100s FR0000121709 151 EUR 4 ENX 00573486960TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043045825 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.473849 +0100s FR0000121709 151 EUR 46 ENX 00573486962TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043046081 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.477206 +0100s FR0000121709 151 EUR 15 ENX 00573486963TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021043047361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.480844 +0100s FR0000121709 151 EUR 20 DXE 00573486964TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00BSB AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.671637 +0100s FR0000121709 151 EUR 20 AQE 00573486965TRLO1-1 B remi.soubies SEB B45943 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.973697 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 9 DXE 00573486971TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00BSE AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.977363 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 41 DXE 00573486972TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00BSF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.980867 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 15 TQE 00573486973TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRaozIi AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.984111 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 84 ENX 00573486974TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043047873 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:42:48.987322 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 16 ENX 00573486975TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043048129 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:43:08.505534 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 10 AQE 00573487094TRLO1-1 B remi.soubies SEB B46259 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:43:54.947277 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 20 ENX 00573487285TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043048897 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:43:54.952264 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 180 ENX 00573487286TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043049153 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:43:54.957671 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 50 DXE 00573487287TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00C15 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:43:54.962414 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 25 TQE 00573487288TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRap4Ur AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:44:39.098656 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 8 AQE 00573487483TRLO1-1 B remi.soubies SEB B47437 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:45:00.823574 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 29 AQE 00573487591TRLO1-1 B remi.soubies SEB B47683 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:48:33.109142 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 30 TQE 00573488975TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRapPlb AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:49:12.360723 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 13 AQE 00573489211TRLO1-1 B remi.soubies SEB B50947 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:51:17.836524 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 20 ENX 00573490365TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043052993 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:51:17.839943 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 26 ENX 00573490366TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043053249 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:51:17.843581 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 19 ENX 00573490367TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043053505 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:51:17.847372 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 85 ENX 00573490368TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043053761 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 08:51:17.850897 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 17 ENX 00573490369TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021043054017 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 09:25:46.159066 +0100s FR0000121709 151 EUR 80 TQE 00573502945TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRas8P6 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 09:25:46.258359 +0100s FR0000121709 151 EUR 100 ENX 00573502947TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021043074241 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:24:23.000397 +0100s FR0000121709 151 EUR 1 AQE 00573549551TRLO1-1 B remi.soubies SEB B159704 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:29:07.150940 +0100s FR0000121709 151 EUR 1 TQE 00573551123TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRazprB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:29:07.156814 +0100s FR0000121709 151 EUR 49 TQE 00573551124TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRazprE AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:29:07.161740 +0100s FR0000121709 151 EUR 50 DXE 00573551125TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01F2L AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:29:07.165624 +0100s FR0000121709 151 EUR 15 DXE 00573551126TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01F2M AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:29:07.169621 +0100s FR0000121709 151 EUR 150 ENX 00573551127TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210430128513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:29:07.249925 +0100s FR0000121709 151 EUR 21 AQE 00573551130TRLO1-1 B remi.soubies SEB B162743 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:29:09.353128 +0100s FR0000121709 151 EUR 6 AQE 00573551148TRLO1-1 B remi.soubies SEB B162763 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:29:12.857032 +0100s FR0000121709 151 EUR 2 AQE 00573551168TRLO1-1 B remi.soubies SEB B162788 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:40:20.678477 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 2 ENX 00573555962TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210430137985 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:40:20.682408 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 98 ENX 00573555963TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210430138241 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:40:20.686488 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 100 DXE 00573555964TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01H2W AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:43:19.656695 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 1 TQE 00573557067TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRb0hBO AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:50:22.814199 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 4 TQE 00573560219TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRb18vq AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:51:54.492235 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 20 TQE 00573561098TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRb1Fzn AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:52:53.985412 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 25 DXE 00573561563TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01JM7 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:52:53.989284 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 25 TQE 00573561565TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRb1JsZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:53:26.344592 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 185 ENX 00573561942TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210430140289 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:53:26.348461 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 15 ENX 00573561943TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210430140545 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 11:53:26.352668 +0100s FR0000121709 150,9 EUR 25 AQE 00573561944TRLO1-1 B remi.soubies SEB B181407 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:02:12.032379 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 10 AQE 00573565095TRLO1-1 B remi.soubies SEB B186728 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:16:28.610889 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 50 DXE 00573568444TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01O12 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:16:28.614718 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 50 TQE 00573568445TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05nkrRb2VyQ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:16:28.618269 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 200 ENX 00573568446TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210430143873 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:21:12.733742 +0100s FR0000121709 150,8 EUR 1 AQE 00573569784TRLO1-1 B remi.soubies SEB B194826 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:26:34.667736 +0100s FR0000121709 151 EUR 35 DXE 00573571065TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01PTL AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:50:20.587396 +0100s FR0000121709 151 EUR 28 ENX 00573576814TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210430153857 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:50:20.688297 +0100s FR0000121709 151 EUR 72 ENX 00573576820TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210430154113 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:52:39.822099 +0100s FR0000121709 151 EUR 15 DXE 00573577390TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01U4I AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:53:35.490163 +0100s FR0000121709 151 EUR 5 AQE 00573577699TRLO1-1 B remi.soubies SEB B208711 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:53:35.494396 +0100s FR0000121709 151 EUR 10 AQE 00573577700TRLO1-1 B remi.soubies SEB B208712 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:53:35.498406 +0100s FR0000121709 151 EUR 12 AQE 00573577701TRLO1-1 B remi.soubies SEB B208713 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:54:21.736972 +0100s FR0000121709 151 EUR 1 AQE 00573577872TRLO1-1 B remi.soubies SEB B208989 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210430 12:56:08.052639 +0100s FR0000121709 151 EUR 10 AQE 00573578392TRLO1-1 B remi.soubies SEB B209768 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:10:53.968875 +0100s FR0000121709 151,8 EUR 13 ENX 00573695396TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050324065 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:23.686363 +0100s FR0000121709 152 EUR 10 ENX 00573697364TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050328673 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:24.389190 +0100s FR0000121709 152 EUR 10 ENX 00573697368TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050328929 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:24.790744 +0100s FR0000121709 152 EUR 13 ENX 00573697373TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050329185 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:31.105985 +0100s FR0000121709 152 EUR 8 ENX 00573697425TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050331489 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:41.421409 +0100s FR0000121709 152 EUR 20 ENX 00573697534TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050336097 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:41.822179 +0100s FR0000121709 152 EUR 15 ENX 00573697536TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050336353 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:42.124810 +0100s FR0000121709 152 EUR 7 DXE 00573697541TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q003LJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:42.325261 +0100s FR0000121709 152 EUR 12 ENX 00573697543TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050338145 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:14:48.039445 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 13 TQE 00573697578TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNLNsj AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:15:11.905176 +0100s FR0000121709 152 EUR 9 ENX 00573697810TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050339169 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:15:22.031565 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 6 DXE 00573697915TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q003SF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:15:22.034765 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 27 ENX 00573697917TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050343777 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:20:01.725630 +0100s FR0000121709 152,1 EUR 17 ENX 00573701272TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050345825 AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:20:01.729394 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 12 AQE 00573701273TRLO1-1 B nova.cb SEB B22241 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:20:01.732865 +0100s FR0000121709 152 EUR 1 AQE 00573701274TRLO1-1 B nova.cb SEB B22242 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:22:47.322547 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 2 ENX 00573703060TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050350433 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:26:59.761505 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 3 ENX 00573705462TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050350945 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:28:11.685330 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 19 ENX 00573705954TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050352225 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:28:12.189937 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 15 ENX 00573705965TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050352481 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:30:09.704514 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 11 ENX 00573706893TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050354529 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:30:14.719458 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 10 ENX 00573706932TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050356065 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:39:13.178143 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 12 ENX 00573711662TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050361953 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:39:13.684235 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 16 ENX 00573711665TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050363489 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:39:14.081888 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 3 ENX 00573711671TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050363745 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:39:14.085635 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 6 ENX 00573711673TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050364001 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:40:00.661103 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 3 DXE 00573711967TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q008GY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:41:21.490772 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 10 DXE 00573712553TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q008OI AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:41:21.790022 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 19 ENX 00573712557TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050367329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:41:23.088364 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 5 ENX 00573712564TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050367585 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:41:23.490483 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 9 ENX 00573712566TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050368865 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:41:24.294747 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 6 ENX 00573712568TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050370145 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:42:02.252421 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 ENX 00573712818TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050373985 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:42:03.047820 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 8 ENX 00573712823TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050374497 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:42:12.567277 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 9 ENX 00573712899TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050375777 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:45:09.345300 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 19 ENX 00573714235TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050381153 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:45:09.746576 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 19 ENX 00573714253TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050382177 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:45:10.551280 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 5 ENX 00573714298TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050382689 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:45:13.061391 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 7 ENX 00573714438TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050383201 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:45:20.076652 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 3 DXE 00573714636TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009N0 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:45:42.124748 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 30 ENX 00573714915TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050388065 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:45:48.127035 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 6 ENX 00573714992TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050389345 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:50:56.550240 +0100s FR0000121709 153,2 EUR 7 AQE 00573717391TRLO1-1 B nova.cb SEB B44257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:50:57.059126 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 4 ENX 00573717448TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050392929 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:50:57.062606 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 7 ENX 00573717449TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050393185 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:50:57.547296 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 13 ENX 00573717469TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050393953 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:50:57.645401 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 6 TQE 00573717475TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNNGZz AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:50:57.648951 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 9 DXE 00573717476TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00AHE AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:54:17.721044 +0100s FR0000121709 153,2 EUR 11 ENX 00573718800TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050395233 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:54:18.023945 +0100s FR0000121709 153,2 EUR 7 ENX 00573718804TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050396513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:54:18.823260 +0100s FR0000121709 153,2 EUR 1 ENX 00573718812TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050396769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:54:18.826800 +0100s FR0000121709 153,2 EUR 2 ENX 00573718813TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050397025 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:59:24.492514 +0100s FR0000121709 153,2 EUR 5 ENX 00573721314TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050398561 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 08:59:24.496009 +0100s FR0000121709 153,2 EUR 2 ENX 00573721315TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050398817 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:11:46.646831 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 14 ENX 00573726220TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503100865 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:12:10.689113 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 9 DXE 00573726375TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00DNM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:13:14.689021 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 13 ENX 00573726937TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503103169 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:21:25.080288 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 13 ENX 00573729668TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503105473 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:23:23.242799 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 16 TQE 00573730363TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNOMnw AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:31:49.253112 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 17 AQE 00573733224TRLO1-1 B nova.cb SEB B64116 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:32:07.075095 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 17 ENX 00573733292TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503107777 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:32:07.086414 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 16 DXE 00573733295TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00GA7 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:34:55.387050 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 7 ENX 00573734265TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503109313 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:47:44.124893 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 36 ENX 00573738988TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503115969 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:47:44.129489 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 15 DXE 00573738989TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00IQX AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:48:14.153122 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 7 TQE 00573739088TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNPB7G AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:48:14.254117 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 5 DXE 00573739089TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00ITW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:48:18.763273 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 8 ENX 00573739100TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503116737 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:48:18.862426 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 5 AQE 00573739104TRLO1-1 B nova.cb SEB B72041 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:49:03.098347 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 9 ENX 00573739338TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503119553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:52:55.399987 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 8 ENX 00573740725TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503119809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:53:30.173741 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 14 ENX 00573740974TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503121089 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 09:53:48.379937 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 5 AQE 00573741047TRLO1-1 B nova.cb SEB B75025 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:00:22.943055 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 12 DXE 00573743092TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00KJG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:00:23.748652 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 13 ENX 00573743107TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503123393 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:00:23.752389 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 2 ENX 00573743108TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503123649 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:00:44.966479 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 6 TQE 00573743184TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNPZjc AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:01:00.482184 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 6 TQE 00573743245TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNPa5G AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:32.365255 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 4 DXE 00573745078TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LH1 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.182178 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 19 DXE 00573745145TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJ9 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.185622 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 50 DXE 00573745146TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.192656 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 24 DXE 00573745147TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.196938 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 100 TQE 00573745148TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05pvjtNPkxD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.204829 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 97 DXE 00573745150TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJE AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.208468 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 3 DXE 00573745151TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.212044 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 20 DXE 00573745152TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.215611 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 16 DXE 00573745153TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.219180 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 61 DXE 00573745154TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJI AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.222780 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 6 DXE 00573745155TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00LJJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:05:51.282522 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 6 AQE 00573745156TRLO1-1 B nova.cb SEB B81274 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:06:01.502288 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 13 ENX 00573745227TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503126465 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:06:16.221956 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 24 AQE 00573745333TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B81628 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:06:26.838944 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 61 AQE 00573745401TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B81762 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:07:56.677676 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 2 AQE 00573746058TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B82677 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:12:54.105305 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 85 ENX 00573747664TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210503127745 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:12:54.108498 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 114 ENX 00573747665TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210503128001 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:12:54.111659 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 85 ENX 00573747666TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210503128257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:12:56.106564 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 199 ENX 00573747682TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210503128513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:12:56.110134 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 17 ENX 00573747684TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210503129537 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:12:56.117711 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 13 AQE 00573747686TRLO1-1 B nova.cb SEB B85009 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:12:56.311706 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 11 TQE 00573747689TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNQ1U7 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:30:10.677342 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 13 ENX 00573753851TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503133121 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:30:10.685622 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 2 TQE 00573753853TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNQc6v AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:30:16.382164 +0100s FR0000121709 152,1 EUR 13 ENX 00573753973TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503135681 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:32:31.581834 +0100s FR0000121709 152 EUR 50 DXE 00573755364TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 258Q00QZ8 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:32:31.585530 +0100s FR0000121709 152 EUR 150 DXE 00573755368TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 258Q00QZ9 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:32:31.791350 +0100s FR0000121709 151,9 EUR 14 ENX 00573755391TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503138497 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:32:31.802412 +0100s FR0000121709 152 EUR 14 ENX 00573755393TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503139009 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:38:28.773170 +0100s FR0000121709 152 EUR 5 ENX 00573757611TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503142337 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:44:21.220407 +0100s FR0000121709 152 EUR 9 DXE 00573759574TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00TJB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:47:48.078135 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 12 ENX 00573760953TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503144129 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:49:08.575803 +0100s FR0000121709 152,1 EUR 4 ENX 00573761594TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503145153 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:49:21.285893 +0100s FR0000121709 152 EUR 13 ENX 00573761651TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503145665 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:49:21.289183 +0100s FR0000121709 151,8 EUR 150 ENX 00573761652TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503147457 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:49:21.292870 +0100s FR0000121709 152 EUR 13 AQE 00573761653TRLO1-1 B nova.cb SEB B103604 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 10:49:21.487507 +0100s FR0000121709 151,8 EUR 17 DXE 00573761656TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00UG8 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:01:33.131092 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 12 ENX 00573765340TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503157185 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:01:33.135764 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 6 ENX 00573765341TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503157441 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:01:42.037275 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 2 ENX 00573765378TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503157697 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:01:46.742233 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 39 TQE 00573765403TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNRkK7 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:02:00.156325 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 68 TQE 00573765471TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNRkf9 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:19.466383 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 13 DXE 00573768814TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00XXG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:19.470999 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 1 DXE 00573768815TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00XXH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:19.475163 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 27 ENX 00573768816TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503160769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:19.480060 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 107 TQE 00573768817TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNS6mc AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:19.484560 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 107 DXE 00573768818TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00XXK AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:38.988293 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 36 DXE 00573768903TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00XYM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:38.991935 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 71 DXE 00573768905TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00XYN AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:38.995490 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 107 TQE 00573768906TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNS7D9 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:38.999042 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 24 TQE 00573768908TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNS7DI AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:15:39.002396 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 23 ENX 00573768909TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503163841 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:16:14.129743 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 7 AQE 00573769133TRLO1-1 B nova.cb SEB B114860 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:17:06.768868 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 24 DXE 00573769321TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00Y73 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:18:16.146673 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 2 DXE 00573769673TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00YBY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:18:16.150264 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 20 DXE 00573769675TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00YBZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:25:28.902407 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 17 ENX 00573771454TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503166913 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:30:46.708657 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 ENX 00573772820TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503168449 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 11:57:55.686426 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 13 ENX 00573779618TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503172801 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:00:00.328988 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 3 ENX 00573780575TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503173825 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:00:00.334498 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 12 ENX 00573780576TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503174081 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:00:00.430224 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 7 AQE 00573780579TRLO1-1 B nova.cb SEB B132325 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:08:04.114490 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 16 DXE 00573782410TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q014VL AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:18:01.632660 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 10 ENX 00573784391TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503176129 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:27:00.875324 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 4 ENX 00573786477TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503179201 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:27:01.279033 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 4 ENX 00573786494TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503179457 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:30:27.715451 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 3 ENX 00573787608TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503179713 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:43:34.082061 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 13 ENX 00573790332TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503183553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:43:37.886356 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 4 DXE 00573790348TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q019AR AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:43:45.792761 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 2 DXE 00573790375TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q019B7 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:44:58.654563 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 4 DXE 00573790564TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q019FY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:44:58.658410 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 12 DXE 00573790565TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q019FZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:46:46.337976 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 3 ENX 00573791002TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503184065 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:59:26.293022 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 9 TQE 00573793523TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNV4gX AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 12:59:26.593623 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 4 ENX 00573793525TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503185345 AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:18:46.361330 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 7 ENX 00573797138TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503187137 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:18:59.172844 +0100s FR0000121709 153 EUR 8 ENX 00573797169TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503188929 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:18:59.176591 +0100s FR0000121709 153 EUR 5 ENX 00573797170TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503189185 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:18:59.273222 +0100s FR0000121709 153 EUR 2 TQE 00573797171TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNVaGh AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:18:59.473759 +0100s FR0000121709 153 EUR 2 ENX 00573797172TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503189441 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:18:59.477624 +0100s FR0000121709 153 EUR 6 ENX 00573797173TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503189697 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:27:06.490361 +0100s FR0000121709 153 EUR 15 ENX 00573799074TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503193537 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:27:06.496183 +0100s FR0000121709 153 EUR 8 ENX 00573799076TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503193793 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:27:08.590356 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 DXE 00573799089TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01F71 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:27:09.492362 +0100s FR0000121709 153 EUR 5 DXE 00573799107TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01F72 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:32:23.542135 +0100s FR0000121709 153 EUR 8 TQE 00573801193TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNVxGr AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:33:53.847081 +0100s FR0000121709 153 EUR 13 ENX 00573801733TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503197121 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:54:25.480810 +0100s FR0000121709 153 EUR 20 ENX 00573806593TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503203009 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:54:25.484879 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 ENX 00573806594TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503203265 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 13:54:27.081954 +0100s FR0000121709 153 EUR 11 ENX 00573806597TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503204033 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:02:49.921003 +0100s FR0000121709 153 EUR 15 DXE 00573808379TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01K7M AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:02:49.925027 +0100s FR0000121709 153 EUR 4 ENX 00573808380TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503209409 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:02:49.928828 +0100s FR0000121709 153 EUR 30 ENX 00573808381TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503209665 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:02:50.021935 +0100s FR0000121709 153 EUR 7 AQE 00573808382TRLO1-1 B nova.cb SEB B179552 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:02:50.222261 +0100s FR0000121709 153 EUR 6 TQE 00573808383TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNWot8 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:04:34.530967 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 18 ENX 00573808821TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503211457 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:04:40.937391 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 9 DXE 00573808834TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01KFI AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:07:22.997295 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 16 ENX 00573809486TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503213505 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:08:08.246762 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 5 TQE 00573809693TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNWyCP AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:18:11.399633 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 5 DXE 00573812115TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01M9S AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:25:33.137524 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 ENX 00573813960TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503216065 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:25:53.262068 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 5 DXE 00573814040TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01NFI AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:34:14.053941 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 12 AQE 00573817779TRLO1-1 B nova.cb SEB B196648 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:50:52.106388 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 18 ENX 00573824325TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503224257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:50:52.110893 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 15 DXE 00573824326TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01TN8 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:50:52.115252 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 4 ENX 00573824327TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503224513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:50:52.203441 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 21 ENX 00573824329TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503225281 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:53:00.698145 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 16 ENX 00573825121TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503227073 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:53:01.500298 +0100s FR0000121709 153 EUR 17 ENX 00573825125TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503229633 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:57:27.497400 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 18 AQE 00573826800TRLO1-1 B nova.cb SEB B215420 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:58:25.279914 +0100s FR0000121709 153 EUR 21 ENX 00573827169TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503231681 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 14:58:26.180348 +0100s FR0000121709 153 EUR 4 DXE 00573827175TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01VBU AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:01:47.199935 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 21 TQE 00573828874TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNZ5kR AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:04:15.453637 +0100s FR0000121709 153 EUR 50 ENX 00573830359TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503238337 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:05:01.553213 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 16 ENX 00573830889TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503238593 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:06:20.907910 +0100s FR0000121709 153 EUR 22 DXE 00573831690TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01XEH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:13:27.428836 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 13 ENX 00573836125TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503242433 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:13:30.934926 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 8 DXE 00573836171TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01Z99 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:14:56.188206 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 4 ENX 00573837015TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503242945 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:14:58.890965 +0100s FR0000121709 153 EUR 21 ENX 00573837023TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503244225 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:17:08.712099 +0100s FR0000121709 153,1 EUR 10 AQE 00573838217TRLO1-1 B nova.cb SEB B232780 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:18:25.833745 +0100s FR0000121709 153 EUR 14 ENX 00573838653TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503244993 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:18:26.335732 +0100s FR0000121709 153 EUR 17 DXE 00573838655TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q020CD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:18:26.737235 +0100s FR0000121709 153 EUR 6 TQE 00573838656TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNZx9S AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:18:26.744631 +0100s FR0000121709 153 EUR 14 TQE 00573838657TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNZx9U AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:21:02.246510 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 13 ENX 00573839966TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503246017 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:24:06.672834 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 7 AQE 00573841574TRLO1-1 B nova.cb SEB B238730 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:24:42.932613 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 15 DXE 00573841875TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q021RY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:24:52.046639 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 TQE 00573841951TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNaDxJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:24:55.252054 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 3 ENX 00573842026TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503248321 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:27:50.854550 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 9 DXE 00573843460TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q022RA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:29:52.053168 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 5 DXE 00573844602TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q023D4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:30:52.655250 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 6 DXE 00573845256TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q023MD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:30:52.660795 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 1 TQE 00573845257TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNaUsm AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:30:52.754874 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 10 ENX 00573845258TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503251649 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:31:00.567449 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 8 ENX 00573845330TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503251905 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:40:52.697506 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 12 ENX 00573849364TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503253953 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:45:01.861412 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 3 AQE 00573850724TRLO1-1 B nova.cb SEB B255567 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:45:02.163347 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 2 AQE 00573850736TRLO1-1 B nova.cb SEB B255576 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:47:10.480125 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 2 ENX 00573851710TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503256513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:47:38.413242 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 2 ENX 00573851875TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503256769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:48:57.540812 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 20 ENX 00573852309TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503257025 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:49:43.235545 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 7 DXE 00573852618TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q027YR AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:49:43.240330 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 7 DXE 00573852619TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q027YS AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:50:38.739776 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 19 ENX 00573853043TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503259841 AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:51:35.039870 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 24 ENX 00573853417TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503262657 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:51:35.046577 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 5 AQE 00573853420TRLO1-1 B nova.cb SEB B261405 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:51:35.241908 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 2 TQE 00573853426TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNbLmy AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:52:44.266441 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 3 ENX 00573854051TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503263169 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:52:44.275916 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 161 ENX 00573854052TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503263425 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:52:44.466204 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 15 TQE 00573854053TRLO1-1 B nova.cb SEB E05pvjtNbPTK AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:55:51.174968 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 ENX 00573855337TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503263681 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 15:57:08.711082 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 ENX 00573855797TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503263937 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:02:19.751238 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 ENX 00573858166TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503266497 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:02:19.764135 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 25 ENX 00573858167TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503266753 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:02:19.789638 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 15 DXE 00573858170TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02BCA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:02:19.798466 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 107 TQE 00573858171TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNbm9D AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:02:19.808357 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 93 TQE 00573858172TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNbm9M AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:02:19.816718 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 197 ENX 00573858173TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503268545 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:02:19.823727 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 106 ENX 00573858174TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503268801 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:07:24.062059 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 8 AQE 00573860029TRLO1-1 B nova.cb SEB B274602 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:07:24.067261 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 4 AQE 00573860030TRLO1-1 B nova.cb SEB B274603 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:12:32.707382 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 3 AQE 00573862317TRLO1-1 B nova.cb SEB B279571 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:12:32.711034 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 8 AQE 00573862319TRLO1-1 B nova.cb SEB B279572 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:13:01.765483 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 1 DXE 00573862557TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02E4W AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:14:22.282191 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 11 ENX 00573863084TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503275457 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:14:55.056512 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 106 DXE 00573863398TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02EM6 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:14:55.069269 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 93 DXE 00573863400TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02EM9 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:17:02.547286 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 AQE 00573864799TRLO1-1 B nova.cb SEB B284102 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:17:03.449073 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 4 AQE 00573864805TRLO1-1 B nova.cb SEB B284112 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:18:02.463763 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 20 ENX 00573865370TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503279297 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:18:02.468687 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 1 ENX 00573865371TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503279553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:03.075797 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 1 ENX 00573866365TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503281345 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:03.079452 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 ENX 00573866367TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503281601 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:03.082845 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 ENX 00573866368TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503281857 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:03.086393 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 7 ENX 00573866369TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503282113 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.116410 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 DXE 00573866604TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5Q AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.122280 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 15 DXE 00573866606TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5R AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.128035 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 34 DXE 00573866607TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5S AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.133906 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 16 DXE 00573866608TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5T AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.141911 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 13 DXE 00573866609TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5U AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.150564 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 18 DXE 00573866610TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5V AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.160007 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 6 DXE 00573866611TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5W AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.168716 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 3 DXE 00573866612TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5X AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:22.176830 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 8 DXE 00573866613TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G5Y AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:20:26.328264 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 133 DXE 00573866781TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02G6T AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:22:03.738715 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 DXE 00573867950TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02GQY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:24:07.416077 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 DXE 00573869567TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02HJG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:24:11.118792 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 10 AQE 00573869593TRLO1-1 B nova.cb SEB B294119 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:24:11.122339 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 1 AQE 00573869595TRLO1-1 B nova.cb SEB B294120 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:25:16.241906 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 DXE 00573870365TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02HWT AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:27:19.709006 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 DXE 00573871655TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02IRH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:27:32.835277 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 3 DXE 00573871771TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02ITK AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:27:32.847914 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 16 ENX 00573871773TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503286977 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:27:32.854427 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 241 DXE 00573871774TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q02ITL AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:27:35.456762 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 13 ENX 00573871795TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503288001 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:27:53.074951 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 1 ENX 00573871940TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210503288769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:28:07.304013 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 110 TQE 00573872071TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNcpNc AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:28:24.133112 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 1 ENX 00573872205TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503289025 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:28:24.137359 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 19 ENX 00573872206TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503289281 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:28:24.140709 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 1 ENX 00573872207TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503289537 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:28:25.135061 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 18 ENX 00573872212TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503289793 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:28:25.234793 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 21 ENX 00573872213TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503290049 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:28:25.240737 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 40 ENX 00573872214TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503290305 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:28:40.062157 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 40 ENX 00573872351TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503290817 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:29:00.301121 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 3 ENX 00573872518TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503291073 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:29:00.499633 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 2 ENX 00573872521TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503291329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:29:05.833345 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 55 ENX 00573873040TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503291585 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:29:29.174621 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 1 ENX 00573873436TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210503294145 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:29:29.271215 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 37 TQE 00573873440TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05pvjtNcsG5 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210503 16:29:41.606157 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 12 AQE 00573874049TRLO1-1 B nova.cb SEB B303361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:27.267779 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 13 ENX 00573890443TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050415361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:30.282392 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 12 ENX 00573890849TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050415873 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:57.463804 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 5 DXE 00573891216TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000GA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:57.467839 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 8 DXE 00573891217TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000GB AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:57.471515 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 13 TQE 00573891218TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIrB98 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:57.474812 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 31 ENX 00573891219TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050417153 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:02:00.119048 +0100s FR0000121709 152 EUR 18 ENX 00573891928TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050418945 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:02:00.417414 +0100s FR0000121709 152 EUR 23 ENX 00573891933TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050420481 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:04:52.216433 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 17 DXE 00573893653TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q001R4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:04:52.219531 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 21 ENX 00573893654TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050424321 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:04:52.316902 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 24 ENX 00573893656TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050425089 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:06:07.138106 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 14 DXE 00573894783TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q0028X AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:06:21.264170 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 20 ENX 00573894936TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050427905 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:06:21.267285 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 1 ENX 00573894938TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050428161 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:06:22.266639 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 13 ENX 00573894954TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050428417 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:07:25.681056 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 11 ENX 00573895485TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050429441 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:07:36.792210 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 12 DXE 00573895538TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q002NJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:08:53.431258 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 11 ENX 00573896110TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050430977 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:08:53.833169 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 10 ENX 00573896114TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050432257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:02.950732 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 20 ENX 00573896187TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050435329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:02.953756 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 1 ENX 00573896188TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050435585 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:05.960483 +0100s FR0000121709 153 EUR 20 ENX 00573896248TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050438145 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:05.963891 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 ENX 00573896250TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050438401 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:27.805918 +0100s FR0000121709 153 EUR 10 DXE 00573896444TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q0035X AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:28.106442 +0100s FR0000121709 153 EUR 10 ENX 00573896447TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050439425 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:10:33.319549 +0100s FR0000121709 153 EUR 8 DXE 00573896862TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q003JV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:10:33.325356 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 DXE 00573896863TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q003JW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:11:10.380493 +0100s FR0000121709 153 EUR 20 ENX 00573897247TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050444545 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:11:10.383693 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 ENX 00573897249TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050444801 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:11:10.981060 +0100s FR0000121709 153 EUR 20 ENX 00573897256TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050445057 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:11:15.188090 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 14 AQE 00573897292TRLO1-1 B nova.cb SEB B16972 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:20:40.967041 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 24 ENX 00573902823TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050455809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:21:00.717460 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 22 AQE 00573903085TRLO1-1 B nova.cb SEB B27906 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:21:00.720526 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 35 ENX 00573903086TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050456577 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:21:00.723886 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 18 TQE 00573903087TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIt1wD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:22:39.404440 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 11 DXE 00573904160TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00898 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:10.564000 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 15 DXE 00573906303TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009CL AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:10.567588 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 3 DXE 00573906306TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009CM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:10.570861 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 27 ENX 00573906307TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050458113 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:11.265705 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 9 DXE 00573906328TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009DK AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:13.570265 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 14 ENX 00573906355TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050458881 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:15.272933 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 12 DXE 00573906382TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009EQ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:15.276396 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 35 ENX 00573906383TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050459137 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:29:20.298694 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 45 ENX 00573907657TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050460929 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:29:20.500228 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573907662TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A8F AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:29:21.003235 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573907672TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A8G AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:29:21.704731 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573907681TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A8J AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:30:22.289798 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 DXE 00573908170TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00AJB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:30:23.090774 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 DXE 00573908177TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00AJG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:30:23.892771 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 5 DXE 00573908207TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00AJT AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:32:15.531746 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 29 ENX 00573909167TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050461697 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:34:07.577439 +0100s FR0000121709 153 EUR 5 TQE 00573910065TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIuHKU AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:34:12.083347 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 18 AQE 00573910144TRLO1-1 B nova.cb SEB B40017 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:34:40.422623 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 DXE 00573910362TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00BI4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:36:59.717453 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 27 ENX 00573911539TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050464769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:36:59.818026 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 8 ENX 00573911540TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050465281 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:36:59.821480 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 7 TQE 00573911541TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIuXmA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:38:13.411242 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 20 ENX 00573912117TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050466049 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:39:24.511272 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573912615TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00CTJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:39:53.362085 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 10 ENX 00573912823TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050468353 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:40:28.535203 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 18 ENX 00573913394TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050470401 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:49:50.101005 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 23 DXE 00573917681TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00FKF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:49:50.201714 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 10 AQE 00573917682TRLO1-1 B nova.cb SEB B53569 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:58:41.660933 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 14 DXE 00573921316TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00HEK AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:04:49.316750 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 14 DXE 00573923753TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00IRF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:10:19.956499 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 13 AQE 00573925639TRLO1-1 B nova.cb SEB B68828 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:10:20.058279 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 14 DXE 00573925640TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00JZW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:15:17.613448 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 34 ENX 00573927532TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050475521 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:15:17.913304 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 14 DXE 00573927541TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00L2R AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:15:17.917889 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 6 DXE 00573927542TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00L2S AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:15:17.921493 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 44 ENX 00573927543TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050477057 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:22:55.262254 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 37 ENX 00573930959TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050478593 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:27.267779 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 13 ENX 00573890443TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050415361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:30.282392 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 12 ENX 00573890849TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050415873 AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:57.463804 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 5 DXE 00573891216TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000GA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:57.467839 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 8 DXE 00573891217TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000GB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:57.471515 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 13 TQE 00573891218TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIrB98 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:00:57.474812 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 31 ENX 00573891219TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050417153 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:02:00.119048 +0100s FR0000121709 152 EUR 18 ENX 00573891928TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050418945 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:02:00.417414 +0100s FR0000121709 152 EUR 23 ENX 00573891933TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050420481 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:04:52.216433 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 17 DXE 00573893653TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q001R4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:04:52.219531 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 21 ENX 00573893654TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050424321 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:04:52.316902 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 24 ENX 00573893656TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050425089 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:06:07.138106 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 14 DXE 00573894783TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q0028X AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:06:21.264170 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 20 ENX 00573894936TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050427905 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:06:21.267285 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 1 ENX 00573894938TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050428161 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:06:22.266639 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 13 ENX 00573894954TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050428417 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:07:25.681056 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 11 ENX 00573895485TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050429441 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:07:36.792210 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 12 DXE 00573895538TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q002NJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:08:53.431258 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 11 ENX 00573896110TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050430977 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:08:53.833169 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 10 ENX 00573896114TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050432257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:02.950732 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 20 ENX 00573896187TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050435329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:02.953756 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 1 ENX 00573896188TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050435585 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:05.960483 +0100s FR0000121709 153 EUR 20 ENX 00573896248TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050438145 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:05.963891 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 ENX 00573896250TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050438401 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:27.805918 +0100s FR0000121709 153 EUR 10 DXE 00573896444TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q0035X AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:09:28.106442 +0100s FR0000121709 153 EUR 10 ENX 00573896447TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050439425 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:10:33.319549 +0100s FR0000121709 153 EUR 8 DXE 00573896862TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q003JV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:10:33.325356 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 DXE 00573896863TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q003JW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:11:10.380493 +0100s FR0000121709 153 EUR 20 ENX 00573897247TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050444545 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:11:10.383693 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 ENX 00573897249TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050444801 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:11:10.981060 +0100s FR0000121709 153 EUR 20 ENX 00573897256TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050445057 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:11:15.188090 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 14 AQE 00573897292TRLO1-1 B nova.cb SEB B16972 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:20:40.967041 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 24 ENX 00573902823TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050455809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:21:00.717460 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 22 AQE 00573903085TRLO1-1 B nova.cb SEB B27906 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:21:00.720526 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 35 ENX 00573903086TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050456577 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:21:00.723886 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 18 TQE 00573903087TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIt1wD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:22:39.404440 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 11 DXE 00573904160TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00898 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:10.564000 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 15 DXE 00573906303TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009CL AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:10.567588 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 3 DXE 00573906306TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009CM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:10.570861 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 27 ENX 00573906307TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050458113 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:11.265705 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 9 DXE 00573906328TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009DK AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:13.570265 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 14 ENX 00573906355TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050458881 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:15.272933 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 12 DXE 00573906382TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009EQ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:26:15.276396 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 35 ENX 00573906383TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050459137 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:29:20.298694 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 45 ENX 00573907657TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050460929 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:29:20.500228 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573907662TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A8F AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:29:21.003235 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573907672TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A8G AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:29:21.704731 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573907681TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A8J AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:30:22.289798 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 DXE 00573908170TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00AJB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:30:23.090774 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 DXE 00573908177TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00AJG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:30:23.892771 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 5 DXE 00573908207TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00AJT AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:32:15.531746 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 29 ENX 00573909167TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050461697 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:34:07.577439 +0100s FR0000121709 153 EUR 5 TQE 00573910065TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIuHKU AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:34:12.083347 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 18 AQE 00573910144TRLO1-1 B nova.cb SEB B40017 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:34:40.422623 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 DXE 00573910362TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00BI4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:36:59.717453 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 27 ENX 00573911539TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050464769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:36:59.818026 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 8 ENX 00573911540TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050465281 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:36:59.821480 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 7 TQE 00573911541TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIuXmA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:38:13.411242 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 20 ENX 00573912117TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050466049 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:39:24.511272 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573912615TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00CTJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:39:53.362085 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 10 ENX 00573912823TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050468353 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:40:28.535203 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 18 ENX 00573913394TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050470401 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:49:50.101005 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 23 DXE 00573917681TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00FKF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:49:50.201714 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 10 AQE 00573917682TRLO1-1 B nova.cb SEB B53569 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 08:58:41.660933 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 14 DXE 00573921316TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00HEK AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:04:49.316750 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 14 DXE 00573923753TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00IRF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:10:19.956499 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 13 AQE 00573925639TRLO1-1 B nova.cb SEB B68828 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:10:20.058279 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 14 DXE 00573925640TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00JZW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:15:17.613448 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 34 ENX 00573927532TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050475521 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:15:17.913304 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 14 DXE 00573927541TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00L2R AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:15:17.917889 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 6 DXE 00573927542TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00L2S AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:15:17.921493 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 44 ENX 00573927543TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050477057 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:22:55.262254 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 37 ENX 00573930959TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050478593 AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:23:15.290607 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 9 DXE 00573931089TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00MMS AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:28:22.123813 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 11 DXE 00573933713TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00NYH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:28:22.128110 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 11 DXE 00573933714TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00NYI AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:28:28.127515 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 12 TQE 00573933727TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIyjpk AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:28:28.131124 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 3 TQE 00573933728TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNIyjpo AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:28:28.227628 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 8 DXE 00573933729TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00NYV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:28:58.368747 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 16 ENX 00573933974TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050480385 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:33:22.210978 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 16 DXE 00573936345TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00P0F AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:34:54.438097 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 9 ENX 00573937039TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050482945 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:34:54.441625 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 14 ENX 00573937043TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050483201 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:37:12.803047 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 6 DXE 00573937998TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00PWH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:38:15.285470 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 17 ENX 00573938500TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050485249 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:52:05.704029 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 14 DXE 00573943887TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00SNT AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:52:09.310681 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 15 ENX 00573943924TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050487553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:52:09.712060 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 8 DXE 00573943926TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00SP1 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:53:01.172614 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 11 AQE 00573944271TRLO1-1 B nova.cb SEB B97738 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:53:04.776251 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 8 DXE 00573944292TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00SVC AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 09:53:24.716369 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 20 ENX 00573944518TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050489089 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 10:00:03.065579 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 13 DXE 00573947073TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00UEL AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 10:00:03.366789 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 14 ENX 00573947078TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021050492161 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 10:00:12.881888 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 13 AQE 00573947130TRLO1-1 B nova.cb SEB B102209 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 10:54:37.897411 +0100s FR0000121709 153 EUR 17 ENX 00573967411TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504111617 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 10:54:52.510919 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 17 ENX 00573967534TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504113409 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 10:54:52.514903 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 13 DXE 00573967535TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q014D3 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:20:23.707301 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 21 ENX 00573977549TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504121601 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:26:48.031233 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 18 ENX 00573980139TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504123905 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:32:47.488055 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 12 DXE 00573982555TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01BKY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:32:47.491767 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 2 DXE 00573982556TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01BKZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:36:40.823035 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 15 ENX 00573984479TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504125185 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:36:41.730171 +0100s FR0000121709 152,7 EUR 3 ENX 00573984507TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504125441 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:56:13.580658 +0100s FR0000121709 153 EUR 12 ENX 00573992593TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504129537 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:56:13.584959 +0100s FR0000121709 153 EUR 14 DXE 00573992594TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01FGV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:56:14.387612 +0100s FR0000121709 153 EUR 7 ENX 00573992607TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504129793 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:56:14.393001 +0100s FR0000121709 153 EUR 1 ENX 00573992608TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504130049 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:56:54.136366 +0100s FR0000121709 153 EUR 10 ENX 00573992944TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504130561 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:57:08.757884 +0100s FR0000121709 153 EUR 12 ENX 00573993043TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504132609 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:57:23.782804 +0100s FR0000121709 153 EUR 6 ENX 00573993144TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504134657 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 11:57:23.787335 +0100s FR0000121709 153 EUR 12 DXE 00573993145TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01FRY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:04:26.446354 +0100s FR0000121709 152,9 EUR 19 ENX 00573996086TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504137473 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:04:58.282662 +0100s FR0000121709 153 EUR 10 AQE 00573996268TRLO1-1 B nova.cb SEB B181277 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:17:06.568483 +0100s FR0000121709 153 EUR 12 ENX 00574000373TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504139265 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:34:08.320457 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 TQE 00574006996TRLO1-1 B nova.cb SEB E05qehNJAkfh AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:34:08.324610 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 12 DXE 00574006998TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01MR8 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:34:08.921983 +0100s FR0000121709 152,8 EUR 14 DXE 00574007011TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01MRB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:34:41.185724 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 38 ENX 00574007364TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504143361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:39:44.374695 +0100s FR0000121709 152,6 EUR 18 ENX 00574009611TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504145921 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:40:14.748574 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 35 TQE 00574010105TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJBJ1o AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:40:14.756041 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 13 DXE 00574010108TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01OKZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:40:14.763295 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 35 TQE 00574010110TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJBJ27 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:40:14.770170 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 35 TQE 00574010113TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJBJ2K AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:40:14.776806 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 35 TQE 00574010115TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJBJ2Q AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:40:14.782761 +0100s FR0000121709 152,5 EUR 10 TQE 00574010117TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJBJ2c AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:40:42.227874 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 13 DXE 00574010766TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01P6A AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:40:57.468276 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 15 ENX 00574010938TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504149249 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:42:00.432806 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 12 ENX 00574012316TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504151809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:43:52.259008 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 12 DXE 00574013762TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01R8S AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:45:08.298148 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 13 ENX 00574014557TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504153601 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:50:43.065055 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 22 ENX 00574017243TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504155905 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:53:47.108668 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 6 AQE 00574018487TRLO1-1 B nova.cb SEB B220787 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 12:56:14.084937 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 5 DXE 00574019357TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01UTB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:00:13.041064 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 3 ENX 00574020828TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504159233 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:00:13.047467 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 8 ENX 00574020829TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504159489 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:02:30.201050 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 8 AQE 00574022027TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B226936 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:06:37.084744 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 4 ENX 00574023678TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504160257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:10:34.029609 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 7 AQE 00574025436TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B232965 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:11:03.059947 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 26 AQE 00574025624TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B233468 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:11:34.995313 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 9 DXE 00574025836TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01YHA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:13:27.604880 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 1 ENX 00574026325TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504163329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:15:01.124513 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 22 ENX 00574026993TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504164353 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:15:01.133745 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 6 ENX 00574026994TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504164609 AGA* Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:15:43.580756 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 23 AQE 00574027567TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B237714 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:24:02.796753 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 24 AQE 00574030531TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B244593 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:30:31.496732 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 13 DXE 00574033132TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q0236A AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:31:04.137269 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 23 ENX 00574033366TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504167937 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:31:36.888316 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 11 ENX 00574033638TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504168705 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:34:18.094745 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 9 DXE 00574034642TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q0249D AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:39:27.890611 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 1 ENX 00574036335TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504169729 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:53:58.843007 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 1 ENX 00574041482TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504169985 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:55:57.007197 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 1 ENX 00574042114TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504170241 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:58:12.687769 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 13 DXE 00574042869TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02B2L AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 13:58:51.143361 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 11 ENX 00574043084TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504171265 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:01:46.303063 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 14 ENX 00574044357TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210504173569 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:03:45.087395 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 37 ENX 00574045197TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210504173825 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:03:45.092319 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 151 ENX 00574045198TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210504174081 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:09.878431 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 151 ENX 00574046331TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210504174337 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:09.970722 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 151 ENX 00574046335TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210504175105 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:09.974427 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 40 ENX 00574046336TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210504175361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:09.978200 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 111 ENX 00574046338TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210504175617 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:09.982094 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 40 ENX 00574046339TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210504175873 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:09.986731 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 69 ENX 00574046340TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20210504176129 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:09.991150 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 99 TQE 00574046341TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJIjVd AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:09.995129 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 15 TQE 00574046342TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJIjVg AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:06:12.583582 +0100s FR0000121709 152,3 EUR 2 DXE 00574046390TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02DH9 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:11:21.281257 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 6 DXE 00574048977TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02F1N AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:11:21.682299 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 2 DXE 00574048979TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02F1P AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:13:03.058176 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 26 AQE 00574049659TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B284730 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:13:58.147665 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 20 TQE 00574050029TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJJMe9 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:27:57.609548 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 7 DXE 00574055913TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02JUU AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:28:11.849046 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 13 DXE 00574056145TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02K29 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:28:15.958511 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 51 TQE 00574056182TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJKSPw AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:33:45.064793 +0100s FR0000121709 152,4 EUR 10 DXE 00574060600TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02NDV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:34:07.617004 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 25 TQE 00574060798TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJLNTF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210504 14:34:07.622789 +0100s FR0000121709 152,2 EUR 1 TQE 00574060801TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E05qehNJLNTL AGA* SEB SA