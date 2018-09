GTT annonce l'évolution de son réseau en Europe Centrale et de l'Est

PARIS, 11 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTT Communications, Inc. (NYSE:GTT), leader mondial de la connexion multicloud des sociétés internationales, annonce une évolution majeure de son réseau de fibre optique couvrant l'Europe Centrale et l'Europe de l'Est. La modernisation de ce réseau et les routes de fibre haute capacité supplémentaires améliorent la diversité, l'extensibilité et la performance du réseau IP Tier 1 mondial de GTT pour ses clients entreprises et opérateurs dans la région.

GTT fait évoluer les routes constituant son réseau entre ses points de présence en Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie, et Turquie, en ajoutant une liaison diversifiée et faible latence entre Budapest et Sofia. GTT a déployé une technologie optique de nouvelle génération sur les routes, doublant ainsi la capacité optique disponible par fibre dès le début, avec la possibilité d'augmenter cette capacité par la suite pour l'aligner sur la demande.

« GTT poursuit son objectif de connecter les collaborateurs aux seins de leurs entreprises, dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. » déclare Rick Calder, Président et CEO de GTT. «L'Europe Centrale et de l'Est représente un marché important pour GTT, et cette évolution du réseau renforce le portefeuille de services cloud mis à la disposition de nos clients. »

GTT redéfinit les communications mondiales pour répondre à un futur dans lequel le cloud sera de plus en plus important, reliant les collaborateurs et les entreprises dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. GTT définit ses 'core values' par "simplicité, rapidité et agilité" en mettant l'accent sur une expérience client exceptionnelle. Faisant partie des Fortune Future 50, GTT est propriétaire d'un réseau Internet mondial Tier 1 opéré par ses équipes, et fournit une suite complète de services réseaux dans le cloud, disponibles en tout point du globe. Pour plus d'information sur GTT, visitez gtt.net.

