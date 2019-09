GUCCI : un succès toujours non démenti

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mémoire d'une odeur de succès. UBS n'a pas publié la formidable "recovery" de Gucci de ces dernières années. Mieux, le banque helvétique estime que la marque florentine, sous la houlette de son créateur Alessandro Michele, n'a pas dit son dernier mot. Dans ce cadre, elle a relevé son opinion sur le titre de Neutre à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 515 à 550 euros. Résultat, Kering, la maison mère de la marque au double G (comme Guccio Gucci, fondateur de la maison) progresse de 0,7 % à 464,35 euros.UBS rappelle que ces trois dernières années ont été marquées, dans le secteur du luxe, par l'impressionnante relance de Gucci. Le chiffre d'affaires a été multiplié par deux à plus de huit milliards d'euros, grâce en partie à son essor dans le digital. Un développement "2.0" qui n'a pas empêché le roi des mocassins masculins et des sacs féminins d'arborer une discipline financière exemplaire (free cash flow multiplié par six).Toutefois, rappelle encore le broker, l'année 2019 a, semble-t-il, marqué un tournant. Les investisseurs et autres analystes doutaient de la capacité de la marque mythique à réussir un "atterrissage en douceur".Au delà des chiffres récemment publiés démontrant la résistance de Gucci, UBS évoque ces propres données témoignant de la qualité du dossier Gucci.Selon la somme de données compilées par le bureau d'études, tout indique désormais une stabilisation de l'enseigne italienne. Selon lui, la rentabilité intacte de Gucci doit lui permettre de continuer à investir (notamment dans la pub) afin d'entretenir sa croissance organique.