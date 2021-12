GaN Systems / Mot-clé(s) : Autres

GaN Systems et ses partenaires s'attaquent au défi net zéro

Des investisseurs en technologies propres et des leaders de l'industrie du VÉ s'unissent dans une ronde de croissance de 150M$ US

Des investisseurs stratégiques utilisant le GaN dans leurs plateformes d'électrification obtiennent des performances énergétiques inégalées

OTTAWA, Canada, 20 décembre 2021 - GaN Systems, leader mondial de la conception de semi-conducteurs de puissance au GaN (nitrure de gallium), dévoile aujourd'hui ses partenaires qui collaborent pour trouver des solutions au objectifs net zéro, neutraliser les émissions de dioxide de carbone (CO2) et d'autres gaz à effet de serre, et ainsi accélérer le développement durable à l'échelle internationale et la révolution des technologies propres.

La génération efficiente d'énergie, la distribution et la conversion énergétique sont des facteurs clés dans le déploiement de l'économie verte et la réduction des émissions. Compte tenu de la performance par sa nature plus performante du GaN par rapport au silicium et au carbure de silicium, les fabricants d'équipements de conversion d'énergie qui utilisent le GaN contribuent à la réduction de l'empreinte carbone. Les plus importants rendements à ce niveau sont issus de l'intégration du GaN dans les secteurs et applications ou la consommation énergétique est la plus élevée. Les moteurs industriels, notamment, figurent parmi les plus importantes sources de consommation d'énergie.

Grâce à ses moteurs utilisant le GaN, Siemens est maintenant « capable d'améliorer l'efficacité des moteurs électriques, affirme Christian Neugebauer, chef de produit pour les micro-moteurs électriques chez Siemens. « Avec le GaN, Siemens peut donc passer à une plus haute fréquence, permettant ainsi un temps de réponse plus rapide du moteur comparativement à un système d'entraînement haute tension ». Par ailleurs, la télévision, le partage de photos, les jeux vidéo et l'écoute de musique en ligne nécessitant toujours plus de données, le GaN intégré dans les centres de données permet de réduire de 50% et d'augmenter la densité de puissance.

Dans le secteur de la génération d'énergie, Enphase Energy reconnait une efficacité énergétique accrue et 50% plus de densité de puissance pour les onduleurs utilisant le GaN.

Par ailleurs, afin de s'assurer que la source d'énergie est propre, Enphase réduit sa consommation de ressources naturelles rares. Grâce à la capacité du GaN à performer à des puissances élevées et dans de plus petites composantes, l'utilisation du cuivre, du plastique et d'autres matériaux s'en trouve grandement réduite.

Dans le secteur des produits électroniques, les partenaires de GaN Systems constatent une efficacité accrue et une réduction de l'utilisation de matériaux pour la conception de leurs produits, et ce, à toutes les étapes de développement. Dell et Harman, figurent parmi ceux-ci. Non seulement l'utilisation de GaN a permis à Harman de réduire la taille de ses chargeurs et l'utilisation de matériaux pour leur conception, la compagnie a accru son impact en utilisant 90% de plastique recyclé.

Les investisseurs voient en GaN Systems et sa technologie une arme essentielle dans la lutte aux changements climatiques. Parmi les investisseurs de la première heure de GaN Systems - qui ont participé à la récente ronde de croissance de 150 millions de $ US - figurent des leaders de l'investissement en technologies propres, soit la Banque de développement du Canada (BDC), Cycle Capital, Export Développement Canada (EDC) et BMW iVentures. En plus de Fidelity Management & Research Company LLC, qui a mené la ronde, USI, Vitesco Technologies, Dockyard Capital Management, et GoldenSand Capital se sont également joint au syndicat d'investisseurs.

« Comme investisseur de longue date de GaN Systems, nous avons toujours été convaincus du potentiel du GaN pour permettre aux clients d'atteindre leurs cibles dans un scénario net zéro, affirme Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital. « Nous avons été particulièrement impressionnés par la capacité de la compagnie à répondre aux besoins de ses clients avec fiabilité et efficacité - des éléments clés démontrés par la croissance fulgurante du nombre d'entreprises qui choisissent les solutions de GaN Systems pour leurs futurs produits. Nous sommes enthousiastes de continuer à soutenir la compagnie pour les prochaines étapes et de constater les impacts positifs engendrés par le déploiement et les succès du GaN dans l'industrie ».

« Depuis le début, nous avons senti un fort intérêt des plusieurs types d'investisseurs à joindre la ronde, qu'il s'agisse de partenaires stratégiques cherchant à approfondir leurs relations de longue date, ou encore de nouveaux investisseurs convaincus de l'impact environnemental de la technologie », affirme Chris Zegarelli, Chef de la direction financière de GaN Systems.

« Les semi-conducteurs au nitrure de gallium représentent un technologie habilitantes clé dans la transition énergétique. Le GaN apporte non seulement des gains énergétiques, mais également une performance accrue pour l'industrie des véhicules électriques et les systèmes d'énergies renouvelables. Nous croyons que cette technologie permettra aussi de réduire significativement la consommation d'énergie des centres de données et dans des millions d'appareils électroniques, affirme Zoltan Tompa, directeur, Division des technologies propres de BDC Capital. « Comme investisseur de longue date de GaN Systems, BDC Capital est heureuse de bonifier sa participation dans une entreprise canadienne de technologie propre à fort impact environnemental.

Jim Witham, président-directeur général de GaN Systems, ajoute : « Nous avons constaté un intérêt et un soutien important des investisseurs stratégiques dans le cadre de cette ronde. Notre collaboration avec Vitesco et USI nous permettra de renforcer notre leadership dans les solutions au GaN pour l'industrie des véhicules électriques, alors que celle avec GoldenSand Capital nous permettra de stimuler notre croissance en Chine dans une variété de segments de marchés. Ces partenariats sont le résultat de collaborations ancrées dans le temps avec BMW, Toyota, Siemens, ainsi que d'autres groupes, et qui stimulent l'intérêt et la transition vers le GaN dans une variété de marchés. Chez GaN Systems, nous sommes enthousiastes de travailler de pair avec ces grandes entreprises pour continuer à propager le GaN dans la fabrication automobile, les produits de consommation, les centres de données et le secteur industriel. »

À propos de GaN Systems

GaN Systems est le leader mondial dans la conception de semi-conducteurs au GaN grâce au portefeuille le plus varié de transistors adaptés aux besoins de certains segments de marchés les plus importants dans l'industrie de l'électronique de puissance, telles que les produits de consommation électroniques, les serveurs de centres de données, les produits d'alimentation électriques, les systèmes d'énergies renouvelables, les moteurs industriels et l'électronique automobile. Comme chef de file de l'innovation dans l'industrie, GaN Systems rend possible la conception de systèmes d'énergie plus efficaces, plus petits, et ce, à faible coût. Les produits primés de l'entreprise offrent des opportunités de concevoir de nouveaux systèmes d'énergie, sans les limitations des anciens produits utilisant le silicium. En changeant les règles de performance habituelles des transistors, GaN Systems permet aux entreprises développant des produits électriques de révolutionner leur industrie et de changer le monde. Pour plus d'information, consultez: www.gansystems.com ou Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous pouvez également scanner ce code QR pour rejoindre notre WeChat.

