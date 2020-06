Gabon-Les députés votent la dépénalisation de l'homosexualité

LIBREVILLE, 24 juin (Reuters) - Les législateurs de la chambre basse du Parlement gabonais ont voté mardi la dépénalisation de l'homosexualité.

Quarante-huit députés ont voté pour la dépénalisation, vingt-quatre ont voté contre et vingt-cinq se sont abstenus.

«Quarante-huit députés ébranlent toute une Nation et ses us et coutumes», a déclaré à Reuters un député.

Le Gabon devient ainsi l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à revenir sur une loi qui punit les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Le mariage des couples de même sexe reste lui interdit dans un pays où l'homosexualité est largement considérée comme tabou. (Gerauds Wilfried Obangome et Bate Felix; version française Camille Raynaud)