Gagnant 65 places, Lenovo se classe en 159e position dans le palmarès « FORTUNE Global 500 »

Après les résultats historiques de son exercice 2021, Lenovo se classe en 159e position dans le palmarès annuel Global 500 List du magazine FORTUNE, et dans le top 20 (#15) de toutes les entreprises du secteur technologique, citées dans la liste. Lenovo a bondi de 65 places cette année pour atteindre un classement sans précédent, en raison de ses résultats financiers records qui ont vu le Groupe dépasser la barre des 60 milliards USD de chiffre d’affaires, relevant de plus de 10 milliards USD les résultats de l’exercice précédent, toutes les activités principales s’étant développées.

Le Fortune Global 500 désigne le classement annuel des 500 plus grandes entreprises au monde, d’après leur chiffre d’affaires total. Ensemble, les entreprises du Global 500 ont généré 31,7 billions USD de revenus, et 1,6 billion USD de bénéfices, en 2020 ; elles emploient 69,7 millions de personnes dans le monde et sont représentées dans 31 pays.

Le classement mis à jour de Lenovo reflète la stratégie claire, l’innovation produit, l’excellence opérationnelle et l’empreinte mondiale/locale de l’entreprise, au cours de l’année écoulée. Ces résultats démontrent la résilience du Groupe et sa capacité à réaliser une croissance équilibrée, constante et durable, tandis qu’elle poursuit sa dynamique de diversification et de transformation, en accord avec sa stratégie d’entreprise 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure, Smart Solutions).

Compte tenu de l’accélération de la dynamique de changements, caractéristique du marché, au cours de l’année passée, les perspectives du Groupe pour le deuxième semestre 2021 et l’exercice 2021/2022 demeurent positives. Lenovo continue de concentrer ses efforts sur les moyens de créer une entreprise durable et à long terme, au bénéfice des employés, des clients et des collectivités du monde entier dans lesquelles il opère.

Lenovo publiera ses résultats du premier trimestre de l’exercice le 11 août 2021.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (PINK SHEETS : LNVGY) est une entreprise du palmarès Fortune Global 500 d’une valeur de 60 milliards USD, qui est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde et qui alimentent (via des appareils et des infrastructures) et permettent (via des solutions, des services et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210802005819/fr/