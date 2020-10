Gagnants annoncés aux Grands Prix de l'Accélération Digitale organisés par BFM Business et sponsorisés par Axway.

Lors d’une soirée de gala, BFM BUSINESS a annoncé les gagnants de son concours « Grands Prix de l’Accélération Digitale », un concours sponsorisé par Axway (Euronext: AXW.PA) dans la catégorie « Transformation des Business Models ». Pour Axway, il s’agit d’une occasion formidable de mettre en lumière et récompenser les projets innovants des entreprises.

Le gagnant de la catégorie Axway est Lectra, pour le projet de Transformation du Business Model s'appuyant sur des solutions intelligentes et connectées pour accompagner les secteurs clés de l'automobile, la mode et l'ameublement dans l’industrie 4.0, présenté par Daniel Harari Président Directeur Général. Et c’est une double victoire pour Lectra qui remporte le Grand Prix de l'Accélération Digitale inter-catégorie.

Ce concours prestigieux s'adressait à toutes les entreprises désirant exposer ses projets d'innovation, de collaboration et d'échanges qui ont conduit à créer de nouveaux services et à transformer leur business model.

Le gagnant était annoncé lors de la soirée de remise du Grand Prix de la Transformation des Business Models avec Axway et BFM Business. L'événement a eu lieu Mercredi 7 octobre lors d'un dîner de remise de prix au Ritz Paris. Les 5 lauréats - 1 lauréat par catégorie – présentaient leurs projets devant 100 dirigeants et membres de COMEX de grandes entreprises. A la fin de la soirée le jury a voté pour élire le meilleur projet de transformation digitale 2020.

Découvrez les différentes étapes de ce projet en cliquant ici.

