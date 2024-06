Zurich (awp) - Galaxus fait un pas vers plus de transparence dans le prêt-à-porter. La clientèle peut désormais filtrer les articles de mode selon leur pays de fabrication, qui est dans près de 80% des cas la Chine, indique mardi la plateforme détenue par Migros.

Plus d'un million de vêtements, chaussures et accessoires sont référencés sur le site de vente en ligne Galaxus. La plateforme souhaite mieux informer les consommateurs de l'origine de ces produits. Certes, l'étiquetage renseignant le pays de fabrication des articles est obligatoire et directement présent sur les produits, mais pour les consommateurs, cela implique de se renseigner séparément pour chaque article. Désormais, la clientèle pourra rechercher des produits en fonction de leur pays de fabrication.

"Grâce aux indications et aux possibilités de filtrage, nous créons de la transparence pour notre clientèle", explique Anaïs Scheiwiller, responsable de la durabilité, citée dans le communiqué. Dans bien des cas, les indications fournies par les fabricants ou revendeurs sont incorrectes, donc il faut vérifier les données, précise-t-elle.

Sur les 1,18 million d'articles de mode et de vêtements de sport dont le pays d'origine est indiqué sur Galaxus, 78% proviennent de Chine. Pour le reste, 4% sont fabriqués au Bangladesh et au Vietnam, et 3% en Inde. Ces 1,18 millions d'articles ne représentent qu'environ 15% de l'assortiment total des plateformes Digitec et Galaxus. "D'ici la fin de l'année, nous augmenterons cette proportion à plus de 20%", projette Mme Scheiwiller. Obtenir les informations de provenance des produits nécessite de nombreuses recherches, ce qui explique qu'une extension à l'ensemble de l'assortiment prendra encore beaucoup de temps.

ol/vj