Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic: Redéfinir l'expérience de la montre intelligente

MISSISSAUGA, Ontario, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Samsung Electronics Canada a annoncé la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic – marquant une nouvelle ère pour les innovations en matière de montres intelligentes. Elles sont les premières montres intelligentes à utiliser le nouveau Wear OS™ optimisé par Samsung, créé conjointement avec Google™, et sont équipées de One UI Watch – offrant l’interface utilisateur la plus intuitive de Samsung jusqu’à présent. La série Galaxy Watch4 est renforcée par une performance matérielle avancée et offre une expérience utilisateur plus connectée et plus fluide que jamais auparavant. Le design de ces nouveaux appareils a été complètement repensé pour offrir aux Canadiens les meilleurs outils pour prendre leur bien-être en main.



« Nous avons vu une incroyable croissance pour la série Galaxy Watch alors que les consommateurs ont découvert les avantages pour la santé et la commodité des appareils connectés, » dit Dr TM Roh, Président et chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « Nous comprenons que le chemin vers la santé est différent pour tout le monde, alors nous avons conçu une robuste suite de fonctionnalités bien-être pour offrir aux gens une compréhension plus profonde et plus utile de leur condition physique. »

La suite de fonctionnalités bien-être la plus avancée sur un appareil Samsung

La Galaxy Watch4 est équipée du révolutionnaire capteur BioActive de Samsung, doté d’un design plus petit et compact qui n’enlève rien à la précision des mesures. Ce nouveau capteur pour gérer de puissants capteurs avec précision, comme la fréquence cardiaque optique et l’analyse d’impédance bioélectrique, pour que les utilisateurs puissent faire le suivi de leur rythme cardiaque, de leur taux d'oxygène dans le sang1 et pour la première fois, calculer leur composition corporelle.2

Notre tout nouvel outil de mesure de la composition corporelle donne aux utilisateurs une compréhension plus profonde de leur de leur bien-être et de leur composition physique générale, avec des mesures clés telles que la masse musculaire squelettique, le métabolisme de base, l’eau corporelle et le pourcentage de graisse corporelle. Les utilisateurs peuvent maintenant facilement consulter leur composition corporelle depuis leur poignet avec seulement deux doigts. En environ 15 secondes, le capteur de la Galaxy Watch4 captera 2 400 points de données.

Ces montres intelligentes sont équipées d’une panoplie de fonctionnalités de bien-être pour vous aider à faire le suivi de vos activités quotidiennes et garder la motivation à donner le meilleur de vous-mêmes. Choisissez parmi un large éventail d’entraînements guidés, profitez de défis de groupe avec vos amis et votre famille, ou transformez votre salon en un espace d’entraînement à la maison en connectant votre Galaxy Watch4 à votre télévision intelligente Samsung compatible, où votre décompte des calories et votre fréquence cardiaque apparaîtront sur l’écran pour un suivi plus facile.3 Lorsque vous êtes prêts à vous reposer, la Galaxy Watch4 offre le tableau le plus complet de votre rythme de sommeil jusqu’à présent4. Votre téléphone intelligent compatible peut détecter le son de vos ronflements5, tandis que votre montre intelligente mesure votre taux d’oxygène dans le sang pendant que vous dormez.6 Avec les scores avancés de sommeil, vous pouvez en apprendre plus sur vos habitudes de sommeil pour mieux vous reposer.

L’expérience mobile ultime, avec One UI Watch et Wear OS optimisé par Samsung

La simplicité, la facilité et l’efficacité sont des caractéristiques clés de la plateforme de montre intelligente Galaxy, et avec le tout nouveau One UI Watch et Wear OS optimisé par Samsung, nous avons fait de l’expérience de montre intelligente Galaxy quelque chose d’encore plus simple. Avec One UI Watch, les paramètres importants tels que les heures à Ne pas Déranger et les appelants bloqués sont automatiquement synchronisés. La fonctionnalité Auto Switch7permet à vos écouteurs de basculer le son entre votre téléphone et votre montre, en fonction de l’utilisation. Vous pouvez également facilement contrôler votre expérience mobile avec Bixby voice8, le cadre de la montre et les contrôles gestuels. Bougez votre avant-bras de haut en bas deux fois afin de recevoir des appels et faites pivoter votre poigner deux fois pour les rejeter ou pour rejeter les alertes et les alarmes.

La série Galaxy Watch4 est également la première génération de montres intelligentes à être dotée de Wear OS optimisé par Samsung, une nouvelle plateforme qui rehausse tous les aspects de l’expérience de montre intelligente. Conçue par Samsung et Google, cette plateforme de pointe vous laisse profiter d’un écosystème expansif directement depuis votre poignet avec des applications populaires de Google9 telles que Google Maps et des services appréciés de Galaxy comme Samsung Pay, SmartThings et Bixby. La nouvelle plateforme inclue aussi un soutien pour les principales applications tierces10 disponibles sur Google Play, telles que Adidas Running, Calm, Strava, et Spotify.11 En plus de notre matériel avancé et notre interface utilisateur encore plus intuitive, vous pouvez profiter d’expériences intégrées fluides et pratiques avec votre Galaxy Watch4. Par exemple, notre compas intégré amélioré travaille en tandem avec Google Maps pour faciliter l’exploration d’un nouvel endroit.

Des performances puissantes directement sur votre poignet

Cette incroyable expérience est soutenue par des améliorations matérielles importantes, incluant un processeur amélioré, des affichages riches et une mémoire étendue. La série Galaxy Watch4 est dotée du premier processeur 5 nm dans une montre Galaxy, avec un CPU 20% plus rapide et 50% plus de mémoire vive, et d’une unité graphique 10 fois plus rapide que la génération précédente de montres intelligentes Samsung.12 Cela signifie que le défilement et le multitâche sur la série Galaxy Watch4 sont fluides et sans effort. Les images sont également plus nettes et distinctes grâce à une résolution d’affichage améliorée allant jusqu’à 450 x 450 pixels.13 Avec un impressionnant 16 Go de mémoire, vous aurez un espace de stockage suffisant pour télécharger et stocker vos applications préférées, votre musique et vos photos, avec la certitude de la plateforme de sécurité Samsung Knox.

Le leadership de Samsung en technologie eSIM permet aux utilisateurs de profiter de la liberté de laisser leur téléphone derrière eux, sachant que leur appareil de la série Galaxy Watch4 se synchronise automatiquement et comble le vide.14 Une batterie fiable est essentielle sur une montre intelligente et avec plus de 40 heures de batterie15 sur les appareils de la série Galaxy Watch4, vous en aurez plus qu’assez pour garder la charge lors d’une nuit en camping. Et lorsque vous avez besoin de plus de jus rapidement, trente minutes de chargement vous obtient jusqu’à 10 heures de batterie.

Disponibilité canadienne

La Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic seront disponibles en précommande à partir du 11 août 2021 et pour achat à partir du 27 août 2021 au Samsung.com/ca et dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada. Les deux montres présentent une silhouette élégante et iconique, avec des boîtiers plus fins que les générations précédentes de montres intelligentes Samsung.

La Galaxy Watch4, notre option moderne et minimaliste conçue pour une utilisation polyvalente tout au long de la journée, viendra en 40 mm et en 44 mm, à partir de 329,99$ (notre prix régulier) pour la version Bluetooth, et 399,99$ (notre prix régulier) pour le modèle LTE. Au lancement, la variante 40 mm sera disponible en noir, argent et or rose, alors que la variante 44 mm sera offerte en noir, argent et dans un vert sophistiqué.

Pour ceux qui recherchent un design de montre intelligente premium et intemporel, avec notre cadre tournant apprécié des fans, la Galaxy Watch4 Classic commencera à 459,99$ (notre prix régulier) pour la version Bluetooth et 399,99$ (notre prix régulier) pour le modèle LTE et sera disponible en variantes 42 mm et en 46 mm en noir et argent.

Pour plus d’informations sur la Galaxy Watch4 de Samsung:

Pour plus d’informations sur la Galaxy Watch4 Classic de Samsung:

Pour plus d’informations sur les plus récents appareils Samsung Galaxy, incluant les spécifications: www.samsung.com/ca/.

Détails de précommande et d’achat hâtif

Pré-commandez la Samsung Galaxy Watch4 ou la Galaxy Watch4 Classic entre le 11 et le 26 août 2021 sur le site Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung, chez certains détaillants nationaux et auprès de certains opérateurs au Canada et recevez en prime un chargeur sans-fil Duo.16

Du 11 août 2021 au 4 octobre 2021, les clients admissibles peuvent recevoir un crédit de 100 $ dans le cadre du programme de reprise en échangeant leur ancienne montre intelligente ou bracelet de conditionnement physique à l'achat d'un appareil de la série Galaxy Watch4. Le programme de reprise est disponible sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung, chez certains détaillants nationaux et chez certains opérateurs au Canada.17

Pré-commandez la Galaxy Watch4 Classic ou la Galaxy Watch4 entre le 11 et le 26 août 2021 sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 200 milles AIR MILES™ en prime.18 Achetez la Galaxy Watch4 Classic ou la Galaxy Watch4 entre le 27 août et le 30 septembre 2021 sur Samsung.com/ca, dans les établissements SES au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 100 milles AIR MILES™ en prime.19

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Vous serez protégé pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à votre disposition pour vous aider à vous remettre sur la bonne voie.20

Service de réparation porte-à-porte

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage pratique à domicile par le biais du 1-800-SAMSUNG, du Live Chat ou d'un SMS à WECARE (932 273). Les clients peuvent également faire une demande de réparation en libre-service et réserver simplement par le biais du portail Your Service, accessible en ligne au www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair , afin de convenir un ramassage pratique de l'appareil à leur domicile. Le ramassage et le retour de l'appareil Galaxy sont gratuits. Le service est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation à domicile, veuillez consulter le https://www.samsung.com/ca/galaxy-repair .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada incite les Canadiens à réaliser leur plein potentiel grâce à un écosystème de produits et de services transformateur qui apporte innovation et conception distincte à tous les aspects de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit les univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. Dédiées à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d'entreprise primées de Samsung soutiennent l'éducation publique et les questions de santé dans les communautés de tout le pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.samsung.com.

Tableaux des caractéristiques techniques

Spécifications Produits Galaxy Watch4 Galaxy Watch4 Classic Couleur 44 mm: Noir, Vert, Argent

40 mm: Noir, Or rose, Argent 46 mm: Noir, Argent

42 mm: Noir, Argent Dimensions21 et poids22 Boîtier en aluminium

44 mm: 44,4 x 43,3 x 9,8 mm, 30.3 g.

40 mm: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, 25,9 g. Boîtier en acier inoxydable

46 mm: 45,5 x 45,5 x 11 mm, 52g.

42 mm: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm, 46,5 g. Affichage 44 mm: 1,36 po (34,6 mm) 450x450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX+







40 mm: 1,19 po (30,4 mm) 396x396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX+ 46mm: 1,36 po (34.6 mm) 450x450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX







42 mm: 1,19 po (30.4 mm) 396x396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX Processeur Exynos W920 Dual Core 1.18GHz (Processeur 5 nm) Mémoire 1,5 Go de mémoire vive + 16 Go de stockage interne Batterie 44 mm/46 mm: 361 mAh,

40 mm/42 mm: 247 mAh (typique)

Chargement sans-fil WPC Système d’exploitation Wear OS optimisé par Samsung23 Interface utilisateur One UI Watch 3 Capteurs Capteur BioActive de Samsung (Capteur optique de fréquence cardiaque (PPG) + Capteur d'analyse d'impédance bioélectrique (BIA)), Accéléromètre, Baromètre, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur de lumière Connectivité LTE24, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilité 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Compatibilité Android 6.0 ou ultérieur avec plus de 1,5 GB de mémoire vive25

*Toutes les spécifications et descriptions fournies ici peuvent être différentes des spécifications et descriptions réelles du produit. Samsung se réserve le droit de modifier sans préavis cette page et son contenu, y compris, sans s'y limiter, les fonctionnalités, les caractéristiques, les spécifications, l'interface graphique, les images, les vidéos, les avantages, le design, les prix, les composants, les performances, la disponibilité, les capacités et toute autre information sur le produit.

1 La fonction d’oxygène dans le sang (SpO2) n’est pas destinée à être utilisée pour le diagnostic de maladies ou d’autres conditions, ni pour la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention de maladies. Elle est uniquement destinée à des fins de bien-être général et de remise en forme. La disponibilité de cette fonction peut varier selon les marchés. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour des conseils.

2 Destiné uniquement à des fins de bien-être général et de remise en forme. N’est pas destiné à être utilisé pour la détection, le diagnostic ou le traitement d’un état pathologique ou d’une maladie. Les mesures sont uniquement destinées à servir de référence personnelle à l’utilisateur. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils. Ne mesurez pas votre composition corporelle si vous avez un stimulateur cardiaque implanté ou d’autres dispositifs médicaux implantés. Ne mesurez pas votre composition corporelle si vous êtes enceinte. Les résultats des mesures peuvent ne pas être précis si vous avez moins de 20 ans. La disponibilité de cette fonction peut varier selon les pays ou les régions.

3 Présentement disponible au Canada, en Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette fonctionnalité est disponible sur les télévisions intelligentes Samsung AU7000 (2021) ou ultérieur.

4 Destiné uniquement à des fins de bien-être général et de remise en forme. Il n’est pas destiné à être utilisé pour la détection, le diagnostic ou le traitement d’un état pathologique ou d’une maladie. Les mesures sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils. L’application Samsung Health version 6.18 est nécessaire pour afficher l’historique.

5 Pour enregistrer vos ronflements, portez votre montre pendant que vous dormez et placez votre téléphone sur une surface stable près de votre tête, telle qu’une table de nuit, avec le bas du téléphone pointé vers vous.

6 La fonctionnalité de taux d’oxygène dans le sang (SpO2) n’est pas destinée à être utilisée pour le diagnostic de maladies ou d’autres états, ni pour la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention des maladies. Elle est uniquement destinée à des fins de bien-être général et de remise en forme. La disponibilité de cette fonction peut varier selon les marchés.

7 Cette fonctionnalité est seulement disponible sur les Galaxy Buds+ et modèles ultérieurs, jumelés avec les téléphones intelligents Galaxy avec One UI 3.1.1 ou ultérieur.

8 La disponibilité peut varier selon le marché, le fournisseur ou l’appareil.

9 La disponibilité des applications pourrait varier au lancement. La disponibilité varie selon le marché, le fournisseur ou l’appareil. Des frais d’inscription peuvent s’appliquer pour certaines applications.

10 La disponibilité des applications peut varier au lancement. La disponibilité pourrait varier selon le marché, le fournisseur ou l’appareil. Des frais d’inscriptions pourraient s’appliquer pour certaines applications.

11 La disponibilité peut varier selon l’état de préparation des fournisseurs d’applications.

12 Comparativement à la Galaxy watch3.

13 Basé sur la Galaxy Watch4 de 44 mm et la Galaxy Watch4 Classic de 46 mm. Peut varier selon le modèle et la taille.

14 La connectivité LTE n’est disponible que sur les modèles LTE. Les appels vocaux et les messages texte autonomes sur la version LTE nécessitent un couplage initial avec un téléphone intelligent Android 6.0 ou ultérieur éligible et un forfait sans fil éligible distinct. Il se peut que votre opérateur ne prenne pas en charge les appels vocaux autonomes ou que la prise en charge ne soit disponible que dans certains régions. Veuillez vérifier avec votre opérateur pour plus d’informations. La fonctionnalité autonome est limitée si le téléphone jumelé n’est pas sous tension ou connecté à un réseau sans fil.

15 L’autonomie de la batterie peut varier en fonction de l’environnement, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Performances moyennes attendues basées sur une utilisation typique. L’autonomie réelle de la batterie dépend de plusieurs facteurs et d’autres habitudes d’utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

16 Certaines conditions s'appliquent. Offre valable du 11 août 2021 au 26 août 2021 (" période de précommande "). Les détaillants canadiens autorisés et de opérateurs participants peuvent varier. Les achats effectués dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada et à samsung.com/ca sont admissibles à cette promotion. Maintenant, lorsque vous : (i) vous précommandez pendant la période de précommande une Galaxy Watch4 Classic LTE 46 mm (SM-R895FZKAXAC, SM-R895FZSAXAC - prix normal 569,99 $), une Galaxy Watch4 Classic LTE 42 mm (SM-R885FZSAXAC, SM-R885FZKAXAC - prix normal 529. 99), Galaxy Watch4 Classic BT 46mm Noir (SM-R890NZKAXAC - prix normal $499.99), Galaxy Watch4 Classic BT 42mm (SM-R880NZKAXAC, SM-R880NZSAXAC - prix normal $459.99), Galaxy Watch4 LTE 44mm (SM-R875FZKAXAC, SM-R875FZGAXAC, SM-R875FZSAXAC - prix normal $439. 99), Galaxy Watch4 LTE 40mm (SM-R865FZDAXAC, SM-R865FZKAXAC, SM-R865FZSAXAC - prix normal $399.99), Galaxy Watch4 BT 44mm (SM-R870NZKAXAC, SM-R870NZSAXAC, SM-R870NZGAXAC - prix normal $369. 99), Galaxy Watch4 BT 40mm (SM-R860NZKAXAC, SM-R860NZSAXAC, SM-R860NZDAXAC - prix régulier $329.99) ; et (ii) complétez votre achat, vous recevrez un (1) bonus Wireless Charger Duo (EP-P4300TBEGCA - prix régulier $79.99) avec votre achat. Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d'un (1) chargeur sans fil Duo en prime par appareil Galaxy admissible acheté par client. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucune offre différée. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Ne peut être combinée à aucune autre offre, à moins d'une permission expresse de Samsung. 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés.

17 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 100 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, lorsque vous : (i) soit (A) vous précommandez un appareil Samsung Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4 admissible entre le 11 août 2021 et le 26 août 2021 (la " période de précommande ") et effectuez l'achat avant le 4 octobre 2021, soit (B) vous achetez un appareil Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4 admissible entre le 27 août 2021 et le 4 octobre 2021 (la " période d'achat " et, avec la période de précommande, la " période de l'offre "), auprès d'un détaillant ou d'un transporteur canadien autorisé participant, d'un magasin Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à https://www. samsung.com/ca/ ; et (ii) compléter l'échange de votre ancienne smartwatch/bracelet de conditionnement physique admissible (" produit d'échange admissible ") avant le 4 octobre 2021 ; et (iii) expédier le produit d'échange admissible dans les 14 jours civils suivant la réception du bordereau d'expédition si un appareil Samsung Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4 admissible a été acheté pendant la période d'achat. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. Aucune valeur en espèces. Crédit de 100 $ basé sur la reprise d'un produit admissible à la reprise et l'achat de la Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et est offerte aux résidents canadiens seulement. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca/offer/ pour connaître toutes les modalités et conditions.

18 Offre valable du 11 au 26 août 2021 ("Période d'offre"), Offre disponible exclusivement sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et sur rewards.airmiles.ca. Pendant la période de l'offre : (i) précommandez une Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm (SM-R895FZKAXAC, SM-895FZSAXAC) ou Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm (SM-R885FZSAXAC, SM-R885FZKAXAC) ou Galaxy Watch4 Classic BT 46mm Noir SM-R890NZKAXAC ou Galaxy Watch4 Classic BT 42mm (SM-R880NZKAXAC, SM-R880NZSAXAC) et obtenez 200 milles bonus AIR MILES® lors de la finalisation de votre achat ; ou (ii) précommandez la Samsung Galaxy Watch4 LTE 44mm (SM-R875FZKAXAC, SM-R875FZGAXAC, SM-R875FZSAXAC) ou la Galaxy Watch4 LTE 40mm (SM-R865FZDAXAC, SM-R865FZKAXAC, SM-R865FZSAXAC) ou la Galaxy Watch4 BT 44mm (SM-R870NZKAXAC, SM-R870NZSAXAC, SM-R870NZGAXAC) ou Galaxy Watch4 BT 40mm (SM-R860NZKAXAC, SM-R860NZSAXAC, SM-R860NZDAXAC) et obtenez 150 milles en prime lorsque vous complétez votre achat. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Les milles en prime seront portés à votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant l'achat. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Achats immédiats seulement. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung n'y consente expressément. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

19 Offre valable du 27 août au 30 septembre 2021 ("Période de l'offre"). Offre disponible exclusivement sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et sur rewards.airmiles.ca. Pendant la période de l'offre : (i) achetez une Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm (SM-R895FZKAXAC, SM-895FZSAXAC) ou Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm (SM-R885FZSAXAC, SM-R885FZKAXAC) ou Galaxy Watch4 Classic BT 46mm Noir SM-R890NZKAXAC ou Galaxy Watch4 Classic BT 42mm (SM-R880NZKAXAC, SM-R880NZSAXAC) et obtenez 100 milles de prime AIR MILES® ; ou (ii) achetez une Galaxy Watch4 LTE 44mm (SM-R875FZKAXAC, SM-R875FZGAXAC, SM-R875FZSAXAC) ou une Galaxy Watch4 LTE 40mm (SM-R865FZDAXAC, SM-R865FZKAXAC, SM-R865FZSAXAC) ou Galaxy Watch4 BT 44mm (SM-R870NZKAXAC, SM-R870NZSAXAC, SM-R870NZGAXAC) ou Galaxy Watch4 BT 40mm (SM-R860NZKAXAC, SM-R860NZSAXAC, SM-R860NZDAXAC) et recevez 75 Miles Bonus. AIR MILES. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Les milles en prime seront portés à votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant l'achat. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Achats immédiats seulement. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung n'y consente expressément. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

20 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

21 Mesurée sans les capteurs de santé.

22 Mesuré sans le bracelet.

23 Wear OS Optimisé par Samsung fonctionne avec les téléphones roulant sur la plus récente version d’Android, excluant la Go Edition et les téléphones sans le Google Play Store). Les fonctionnalités compatibles peuvent varier entre les plateformes et les pays compatibles peuvent changer.

24 La connectivité LTE n’est disponible que sur les modèles LTE.

25 L'activation de l’appareil n'est possible qu'après la connexion à un téléphone intelligent prenant en charge Google Mobile Services.

