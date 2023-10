GallopAir, une nouvelle compagnie aérienne basée au Brunei, est en pourparlers avec des investisseurs potentiels et prévoit de lancer ses opérations après avoir pris livraison de son premier avion chinois au cours du second semestre de l'année prochaine, a déclaré son directeur général à Reuters.

GallopAir a annoncé le mois dernier un accord de 2 milliards de dollars pour l'achat de 30 avions régionaux et à fuselage étroit auprès de Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). GallopAir est ainsi devenu le premier transporteur hors de Chine à commander l'avion à fuselage étroit C919 de cette société soutenue par l'État.

La compagnie est en pourparlers avec "plusieurs investisseurs potentiels" et recherche des opportunités de collaboration et d'investissement auprès du gouvernement de Brunei et des entreprises locales, a déclaré le PDG Cham Chi dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

M. Chi a précisé que la compagnie aérienne, détenue par l'homme d'affaires chinois Yang Qiang, devrait prendre livraison de son premier avion ARJ21 au troisième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires.

La livraison des 30 avions se fera par étapes au cours des prochaines années et dépendra du calendrier de production, des autorisations réglementaires et de l'état de préparation opérationnelle de la compagnie, a-t-il ajouté.

"Notre priorité est de faire certifier l'ARJ21 en premier, car notre première phase d'exploitation consistera à exploiter l'ARJ21", a déclaré M. Chi. "Sa capacité et son rayon d'action sont bien adaptés à nos itinéraires initiaux et au segment de marché soucieux de son budget que nous visons à desservir.

GallopAir commencera par des vols court-courriers et s'étendra ensuite à des liaisons moyen-courriers desservant l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord et le Pacifique Sud-Ouest.

Brunei, qui compte moins de 500 000 habitants, n'est pas une destination touristique majeure, mais GallopAir a déclaré vouloir faire du pays une plaque tournante de l'aviation régionale.

GallopAir, créée en janvier de cette année, est détenue par Yang, qui est également président du groupe chinois Shaanxi Tianju, par l'intermédiaire d'une entité basée à Singapour. La connexion chinoise a joué un rôle dans le choix de GallopAir de s'approvisionner en avions auprès de COMAC, a déclaré M. Chi.

Lorsqu'elle commencera ses activités, GallopAir sera la deuxième compagnie aérienne basée au Brunei, après la compagnie nationale Royal Brunei Airlines.

Certains bailleurs et banques ont exprimé leur intérêt pour le financement de l'achat de COMAC, a également déclaré M. Chi, sans donner plus de détails.

GallopAir doit obtenir un certificat de sécurité et de navigabilité pour l'avion COMAC auprès du département de l'aviation civile du Brunei avant d'obtenir un certificat d'exploitation, a-t-il ajouté.