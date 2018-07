Galp Energia: bénéfice 2T en hausse de 63% soutenu par la production et les prix

Lisbonne (awp/afp) - Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a annoncé lundi avoir dégagé un bénéfice net ajusté de 251 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 63% sur un an, grâce à l'augmentation de la production et des cours du brut.

Ce résultat, supérieur aux attentes des analystes, s'explique notamment par "une augmentation de la production et une hausse des prix moyens des ventes de pétrole et de gaz naturel", souligne le groupe dans un communiqué.

Sur cette période, la production de pétrole et de gaz du groupe a augmenté de 20%, par rapport à la même période de l'année dernière.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté de Galp a enregistré une hausse de 38% à 628 millions d'euros et la marge de raffinage a progressé de 6% à 6,1 dollars par baril.

Le montant des investissements a progressé de 27% à 218 millions d'euros, tandis que la dette nette du groupe a reculé. Elle s'établissait à 1,73 milliard d'euros fin juin, contre 1,88 milliard fin mars.

A la Bourse de Lisbonne, le titre Galp Energia gagnait 0,49% à 17,59 euros.

afp/rp