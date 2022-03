GameStop demande l'accord des actionnaires pour la division des actions

L'un des plus grands bénéficiaires de la frénésie du commerce de détail "mème-stock" qui s'est produite après que les lockdowns liés à une pandémie aient commencé à perturber les économies mondiales, les actions de GameStop sont passées d'environ 3 $ en mars 2020 à plus de 165 $ à la clôture de jeudi.

Les actions de la société ont bondi de 14 % à plus de 191 $ dans les échanges après les heures de marché de jeudi.

GameStop rejoint les sociétés Tesla Inc, Alphabet Inc, Amazon.com Inc et Apple Inc, qui ont elles aussi divisé leurs actions pour les rendre plus abordables ces derniers mois.