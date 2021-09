GameStop dépasse les estimations de revenus pour le deuxième trimestre grâce au retour des clients dans les magasins.

GameStop Corp, le détaillant de jeux vidéo au centre de la frénésie boursière des "mèmes" de cette année, a battu les estimations des analystes pour son revenu trimestriel mercredi, les vaccinations incitant les gens à revenir dans ses magasins.

Le chiffre d'affaires net a atteint 1,18 milliard de dollars au deuxième trimestre clos le 31 juillet, contre 942 millions de dollars un an plus tôt, dépassant l'estimation moyenne de 1,12 milliard de dollars de quatre analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Ces résultats interviennent alors que les investisseurs suivent de près les efforts déployés par le président et principal actionnaire Ryan Cohen pour développer l'activité en ligne de la société afin de s'attaquer aux détaillants à grande surface et de relancer ses magasins pour faire revenir les joueurs. (Reportage de Tiyashi Datta et Akanksha Rana à Bengaluru ; édition de Sriraj Kalluvila)