Games Global a retiré sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi le fabricant britannique de jeux en ligne de type casino, à la veille de son entrée en bourse à New York.

La société, qui avait déposé une demande d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission le mois dernier, a déclaré qu'elle avait décidé de ne pas poursuivre son introduction en bourse pour le moment en raison des "conditions actuelles du marché".

Games Global, dont le siège se trouve sur l'île de Man, visait une valorisation de 2,13 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.

Avec son actionnaire vendeur Zinnia Ltd, la société avait

prévu

avait prévu de lever jusqu'à 275,5 millions de dollars en offrant 14,5 millions d'actions à un prix compris entre 16 et 19 dollars chacune.

Fondée en 2021, Games Global développe et distribue des jeux de type casino et propose plus de 1 300 jeux exclusifs.

Games Global devait faire ses débuts à la Bourse de New York mardi.

Plus tôt cette année, la compagnie d'assurance spécialisée Fortegra Group, soutenue par Warburg Pincus, a également

abandonné

son projet d'introduction en bourse à New York en invoquant les "conditions de marché actuelles". (Reportage d'Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta et Alan Barona)