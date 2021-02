Gaming : Le nouveau troisième lieu

Autrefois, ce lieu, c'était l'Eglise. Progressivement, avec l'évolution des mœurs, les bars et autres bistrots de proximité ont pris le relais, pour arriver jusqu’à Starbucks en fer de lance de cette stratégie marketing bien pensée. Ce lieu se veut chaleureux, familial et agréable pour qu’on y reste le plus longtemps possible. Cependant, un petit caillou est venu enrayer cet engrenage bien huilé. Il s'appelle coronavirus et a pratiquement confiné la planète entière.

Nous voilà coincés chez nous. Notre maison est devenue notre premier, deuxième et troisième lieu à la fois. À la recherche d'une évasion accessible depuis notre canapé, le gaming est en train de s'imposer comme ce nouveau troisième lieu pour se retrouver entre amis, se distraire et vivre une expérience sans sortir de chez soi. Il faut bien se l'avouer, le gaming est un mot barbare qui regroupe de nombreuses sous-catégories comme le streaming du jeu vidéo, les jeux mobiles, la réalité virtuelle ou encore les jeux en réseaux. Cette mégatendance n'est pas nouvelle, mais elle s'est accélérée à l'aune des confinements à répétition.

Au sein même de cette vague inarrêtable, des tendances jaillissent comme le cloud gaming. Le cloud gaming consiste à dématérialiser l’accès aux jeux vidéos et se libérer de la contrainte d’acheter des disques physiques ou de télécharger des fichiers lourds. Ainsi, les plateformes de cloud gaming et les fabricants de consoles proposent soit des abonnements à des jeux individuels, soit l’accès à une plateforme s’apparentant au Netflix des jeux vidéo (Apple Arcade en est un bon exemple).

Tout comme le streaming vidéo et audio ont transformé les marchés du cinéma et de la musique, le cloud gaming devrait perturber le statu quo dans le monde du jeu vidéo. Selon le cabinet d'analyse GlobalData, le marché du cloud gaming devrait avoisiner les 30 milliards de $ à l'aube de l'année 2030, soit une augmentation de 40% par an durant les 10 prochaines années. Les plateformes streaming de jeux vidéo ont également explosé en 2020, à l'image de Twitch qui a vu le nombre d'inscriptions plus que doubler sur sa plateforme en 2020.

Ainsi, une multitude d’acteurs pourront bénéficier de cet engouement tels que les éditeurs de jeux vidéos (Activision Blizzard, NetEase, Ubisoft Entertainment, ELECTRONIC ARTS), les plateformes de streaming (Twitch appartenant à Amazon, HUYA, Douyu, Youtube Gaming appartenant à Alphabet), les géants du numérique (Tencent, Apple, Facebook), les fabricants de consoles (Sony, Microsoft, Nintendo) et bien sûr les pure-players du jeux mobile (Skillz, Draftkings, Glu Mobile). Nous pensons que cet élan n'est qu'à ses débuts et recommandons plus dans le détail des valeurs associées à cette tendance dans notre liste thématique : "L'Âge d'or du Jeu Vidéo".