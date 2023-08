Gap Inc. a prévu un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre et n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires trimestriel jeudi, touché par la faiblesse de la demande alors que les consommateurs américains, dont le budget est limité, réduisent leurs dépenses en accessoires et en vêtements.

Les consommateurs, en particulier ceux dont les revenus sont faibles ou moyens, se sont concentrés sur les achats essentiels et ont réduit leurs dépenses discrétionnaires en raison de l'inflation persistante et des hausses de taux d'intérêt qui pèsent sur les budgets des ménages.

Les résultats de Gap ont été comparés aux derniers bénéfices et prévisions des détaillants, de Macy's à Foot Locker, qui ont donné de nouveaux signes de tension sur les dépenses de consommation aux États-Unis à l'approche du second semestre de l'année.

Le propriétaire des marques Banana Republic et Athleta s'attend à ce que les ventes nettes du troisième trimestre diminuent d'un pourcentage à deux chiffres, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 6,76 %, selon les données de Refinitiv.

Les ventes nettes de la société ont chuté à 3,55 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 3,86 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes avaient en moyenne estimé les ventes à 3,57 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.