Gap revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices alors que l'inflation pèse sur la demande et que les coûts augmentent

Elle prévoit désormais un bénéfice pour l'exercice 2022 compris entre 30 cents et 60 cents par action sur une base ajustée, contre 1,85 à 2,05 dollars précédemment. Les analystes ont estimé en moyenne 1,34 $, selon les données de Refinitiv IBES.

Les détaillants, dont Walmart Inc et Target Corp, ont également prévenu que des temps difficiles les attendent, car la hausse des prix des produits de première nécessité oblige les consommateurs à limiter leurs dépenses en vêtements, accessoires et achats importants.

Gap a déclaré que l'augmentation des coûts du fret aérien et des remises plus importantes chez Old Navy - sa plus grande marque - a fait chuter les marges brutes du premier trimestre de 930 points de base à 31,5 %.

"La croissance de Gap Brand a également subi l'impact négatif des fermetures forcées liées à COVID et du ralentissement de la demande globale en Chine", a déclaré la société dans un communiqué.

Les prévisions sombres de la société basée à San Fransisco vont de pair avec celles de ses homologues de l'habillement pour adolescents American Eagle Outfitters et Abercrombie & Fitch Co, qui ont également prévu des bénéfices plus faibles pour l'année.

American Eagle a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice d'exploitation jeudi, déclarant que la demande au premier trimestre était "bien inférieure" à ses attentes.

"En rétrospective, nos plans pour le début de l'année étaient trop optimistes", a déclaré le directeur général d'American Eagle, Jay Schottenstein.

Le chiffre d'affaires net de Gap est tombé à 3,48 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 avril, contre 3,99 milliards de dollars un an plus tôt, soit un peu plus que les estimations de 3,46 milliards de dollars.