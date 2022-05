Gap revoit ses prévisions à la baisse en raison de l'inflation et de l'essoufflement d'Old Navy.

La société mère Banana Republic a également enregistré une perte trimestrielle beaucoup plus importante que prévu, en raison de la hausse des coûts du fret aérien et de l'augmentation des remises.

Les perspectives sombres font écho à celles de ses pairs American Eagle Outfitters et Abercrombie & Fitch Co, car la hausse des prix des produits de première nécessité comme la nourriture oblige les consommateurs à limiter leurs dépenses discrétionnaires.

Gap souffre également de problèmes d'exécution chez Old Navy, sa plus grande marque.

Les clients délaissant désormais les vêtements décontractés et les vêtements de sport au profit des vêtements classiques et des tenues de soirée, l'assortiment de produits chez Old Navy "continue d'être désynchronisé" par rapport à ce changement de préférence, ont déclaré les dirigeants de Gap lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

"Nous définissions les tendances des clients trop tôt dans le processus, et nous n'avons pas été en mesure de chasser les bons choix de mode plus près de nous", a déclaré la directrice générale Sonia Syngal.

Les marques à bas prix comme Old Navy profitent généralement des restrictions budgétaires des consommateurs, mais les remises importantes pour équilibrer les stocks de la marque ont réduit les marges au cours du premier trimestre.

Gap prévoit désormais un bénéfice par action pour l'exercice 2022 compris entre 30 et 60 cents sur une base ajustée, contre 1,85 à 2,05 $ précédemment et bien moins que les estimations de Refinitiv de 1,34 $.

"En fin de compte, l'entreprise doit redorer la perception de sa marque, être prête à vendre moins et à facturer plus, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire", a déclaré Simeon Siegel, analyste de BMO Capital Markets.

American Eagle a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice d'exploitation annuel jeudi après avoir manqué les attentes trimestrielles, ce qui a fait chuter ses actions de près de 12 %.

"En rétrospective, nos plans au début de l'année étaient trop optimistes", a déclaré le directeur général Jay Schottenstein.