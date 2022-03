Gap s'attend à de solides bénéfices grâce à la reprise de la demande de vêtements, les actions bondissent

Les actions de la société ont augmenté de 15 % pour atteindre 16,37 dollars dans les échanges prolongés.

Cependant, de nombreuses chaînes de vêtements américaines ont du mal à répondre à la demande croissante, car les expéditions sont retardées en raison de la congestion des ports et de la capacité limitée.

Gap a également déclaré qu'elle s'attaquait aux problèmes d'approvisionnement à court terme qui ont nui aux résultats du trimestre des fêtes, tandis que ses prévisions de ventes pour le premier trimestre étaient inférieures aux attentes.

Gap s'attend à une baisse des ventes nettes de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre, alors que les analystes prévoient une baisse de 3,8 %, selon Refinitiv IBES.

Gap a même dû recourir à un fret aérien plus coûteux pour faire entrer des marchandises, mais la société est optimiste quant à ses performances pour le début de l'année, alors que les usines rouvrent dans le principal centre de production du Vietnam et que les problèmes d'approvisionnement s'atténuent progressivement.

L'entreprise s'attend à ce que les stocks à la fin du premier trimestre augmentent d'environ 20 % par rapport à l'année précédente, car la chaîne de magasins d'habillement stocke pour faire face à des temps de transit plus longs.

Gap, basé à San Francisco, prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2022 compris entre 1,85 et 2,05 dollars, contre 1,44 dollars en 2021. Les analystes s'attendent à 1,86 $.

Les prévisions solides de Gap contrastent avec celles de ses rivaux Abercrombie & Fitch Co et American Eagle Outfitters Inc, qui ont prévenu que les lourdes dépenses de fret feraient pression sur les bénéfices cette année.