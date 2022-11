Gap voit ses ventes du quatrième trimestre inférieures aux estimations, les consommateurs touchés par l'inflation boudant les vêtements décontractés.

Alors que les gens retournent au travail et aux occasions sociales, ils préfèrent les vêtements plus formels, les pantalons et les robes, mettant de côté les vêtements décontractés et les vêtements de loisirs qui ont connu une hausse de la demande pendant la pandémie.

Gap s'est fait l'écho du détaillant Kohl's, qui a averti jeudi que la flambée des prix des produits de base essentiels avait freiné les dépenses des consommateurs à faible revenu pour les dépenses non essentielles comme les vêtements, car les gens cherchent à acheter des biens de consommation et des produits de première nécessité plus axés sur le besoin.

La marge brute ajustée de Gap s'est établie à 38,7 % au troisième trimestre, soit une baisse de 320 points de base par rapport à l'année précédente, car la société a proposé des remises importantes pour se débarrasser des stocks excessifs et obsolètes, notamment dans sa marque Old Navy.

La société a déclaré 53 millions de dollars de charges de dépréciation liées à Yeezy Gap. En octobre, Gap a retiré les produits de sa ligne Yeezy Gap créée en partenariat avec Kanye West, et a fermé YeezyGap.com suite aux commentaires antisémites du rappeur.

Selon les données de Refinitiv IBES, le propriétaire de la marque Athleta s'attend à une baisse des ventes nettes au quatrième trimestre de l'ordre de quelques chiffres, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 0,6 %.

Toutefois, les ventes nettes du troisième trimestre ont augmenté de 2,5 % pour atteindre 4,04 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,80 milliards de dollars, grâce à Banana Republic qui est spécialisée dans les costumes, les robes et les jupes.

Gap a également affiché un bénéfice net de 282 millions de dollars, soit 77 cents par action, pour le trimestre terminé le 29 octobre, comparativement à une perte nette de 152 millions de dollars, soit 40 cents, un an plus tôt.