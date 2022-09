Gardez vos chaussures de randonnée

Les investisseurs en Asie pourraient se réveiller avec une plus grande volatilité après la dernière hausse de taux jumbo de la Réserve fédérale et le message sur les hausses futures.

Mercredi, la banque centrale américaine a augmenté ses taux de 75 points de base pour une troisième réunion consécutive, car elle s'efforce de maîtriser la plus forte hausse de l'inflation depuis 40 ans. Cette action était largement attendue, mais elle a pu proposer un certain soulagement après que les marchés aient évalué la faible probabilité d'une hausse gigantesque de 100 points de base.

C'est plutôt ce qui va suivre qui a semblé retenir l'attention du marché. Des hausses supplémentaires de 125 points de base sont maintenant signalées pour les deux dernières réunions de 2022, et les investisseurs se préparent à en voir d'autres au début de l'année prochaine. Les nouvelles projections de la Fed montrent que son taux directeur culmine à 4,60 % en 2023.

Lors de sa conférence de presse suivant la déclaration de la Fed, le président Jerome Powell a déclaré que la réalisation d'un atterrissage en douceur pour l'économie est "très difficile". Les décideurs voient la nécessité de porter le taux directeur à un "niveau restrictif" et de "le maintenir à ce niveau pendant un certain temps", a ajouté M. Powell.

Les marchés déjà éprouvés ont eu du mal à s'accorder sur une direction dans les heures qui ont suivi la décision de la Fed et les commentaires de Powell qui ont suivi.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont explosé bien au-dessus de 4 % dans la foulée immédiate de la déclaration de la Fed, mais se sont ensuite rapprochés de ce niveau. Les actions ont plongé, se sont redressées, puis ont à nouveau glissé, l'indice de référence S&P 500 terminant en baisse de 1,7 %. L'indice du dollar a atteint un nouveau sommet de deux décennies, puis s'est replié.

La digestion de la Fed pourrait prendre plus de temps, car les premières réactions aux réunions de la banque centrale peuvent être trompeuses. De plus, jeudi, les investisseurs devront faire face à d'autres actions des banques centrales, notamment au Japon, en Angleterre et en Suisse.

Principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

Décision de politique monétaire de la Banque du Japon

Réunions des banques centrales de Taiwan et d'Indonésie

Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

Réunion de politique monétaire de la Banque nationale suisse