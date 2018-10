Regulatory News:

Gary Donnan est nommé Directeur de l’innovation d’Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL). Il prendra ses fonctions le 29 octobre prochain et sera directement rattaché à Rodolphe Belmer, Directeur général du groupe.

Gary Donnan aura pour mission d’établir la feuille de route d’Eutelsat en matière d’innovation. Il sera en charge d’identifier et de stimuler de manière transverse les initiatives d’innovation dans le groupe. Il aura également pour objectif de renforcer les liens entre Eutelsat et l'environnement externe de l'innovation afin d'accélérer l'adoption des technologies émergentes dans l'ensemble de l’entreprise.

Un profil expérimenté en matière d’innovation et de transformation

Avant de rejoindre Eutelsat, Gary Donnan a acquis une solide expérience dans le management transversal et collaboratif, et a réalisé avec succès des projets de transformation d’envergure, notamment chez Technicolor où il a travaillé pendant onze ans. Il y a occupé différentes fonctions clefs dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l’innovation, au travers desquelles il a développé une expertise du secteur vidéo. Membre du comité exécutif de Technicolor, il a été successivement Executive Vice President (EVP) pour la recherche et l’innovation, puis EVP en charge de la technologie et des normes de standardisation. Avant de rejoindre Technicolor en 2005, M. Donnan avait occupé des postes similaires en recherche et innovation chez Alcatel, où il a notamment été amené à faire de la recherche et du développement dans le cadre du déploiement de réseaux fibre, câble, radio et satellite dans divers endroits du globe. Il dispose ainsi d’une excellente connaissance des technologies télécoms dans leur ensemble.

De nationalité irlandaise, Gary Donnan est diplômé en sciences informatiques et traitement de données et titulaire d’une thèse de l’Université d’Ulster (Royaume-Uni) sur les systèmes parallèles et distribués.

Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, déclare : « L’arrivée de Gary Donnan au sein d’Eutelsat représente une formidable opportunité pour nous tous. Sa grande expérience au service d’entreprises d’envergure, dans les secteurs de l’audiovisuel et des télécoms, permettra d’aligner notre feuille de route sur l’évolution des besoins de nos clients. Cette nomination s'inscrit dans la stratégie d'accélération de notre transformation, pour être plus ouverts sur l’extérieur et plus agiles, dans un environnement en constante évolution. »

