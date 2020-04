Gaspal Gestion lance un nouveau fonds obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaspal Gestion renforce son offre de solutions d’investissement obligataires. Le lancement du fonds Gaspal Oblig 1-4, investi en obligations d’échéance court à moyen terme, s’inscrit en ligne avec l’environnement actuel des marchés de taux dont les niveaux de valorisation sont historiquement attractifs, explique la société de gestion. Gaspal Oblig 1-4 vient compléter la gamme obligataire de Gaspal Gestion, qui compte déjà les fonds Gaspal Court Terme et Flexible Annuel.L'univers d'investissement de Gaspal Oblig 1-4 couvre l'ensemble des produits de taux libellés en euros d'échéance court à moyen terme : emprunts d'Etat ou dettes privées. Dans la période de démarrage du fonds, le choix des titres portera principalement sur la catégorie Investment Grade. Les titres de catégorie Speculative Grade seront essentiellement de notations BB.Le fonds (parts C et D) aura pour objectif de surperformer l'indice Euribor 12 mois, augmenté d'une marge de 1,1%. Il présentera une sensibilité aux taux supérieure à celle des autres fonds de la gamme, entre 1 et 4." Nous estimons qu'il existe un ‘momentum' sur ces actifs qui offrent un ratio rendement/risque particulièrement attrayant et inégalé depuis de nombreuses années. Avantage du moment, il n'est pas besoin de s'éloigner très loin sur la courbe des taux pour trouver des rendements intéressants. Ces aspects ont été propices au lancement de cette nouvelle solution d'investissement ", a commenté Christian Ginolhac, le PDG de Gaspal Gestion.