Gaspal Gestion nomme un Responsable de la Distribution

Au contact de la clientèle distribution depuis plus de 8 ans, Albin Molines sera chargé de développer la présence de Gaspal Gestion auprès de cette clientèle aux côtés de Christian Ginolhac, Président, en effectuant la promotion de l’ensemble de la gamme. Il aura plus particulièrement la responsabilité de la promotion du fonds Gaspal Croissance Dividendes, qui a obtenu en fin d’année dernière le soutien de la Sicav Emergence.Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine (Groupe INSEEC Paris), Albin Molines a débuté sa carrière en banque de détail avant de rejoindre un cabinet de gestion de patrimoine. Il entame sa carrière dans l'asset management en 2011 chez Mandarine Gestion en tant qu'assistant commercial, avant de rejoindre Sanso IS comme responsable de l'équipe commerciale. Il se lance ensuite dans l'aventure entrepreneuriale et co-fonde Salamandre AM. Avant de rejoindre Gaspal Gestion, Albin était responsable commercial chez Amilton AM.