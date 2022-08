Gasquet et Ivashka en huitièmes, Basilashvili sorti

Pour le début du deuxième tour du tournoi ATP de Winston Salem, Richard Gasquet s'est qualifié face à la tête de série numéro 5 Lorenzo Musetti en trois sets (7-6/4-6/6-1). Le 91e joueur mondial affrontera le vainqueur du match entre Pedro Martinez et Steve Johnson en huitièmes de finale. Ilya Ivashka a éliminé Peter Gojowczyk en deux petits sets (6-4/6-2). Il fera face soit à Mikael Ymer soit à Marc-Andréa Hüsler. Nikoloz Basilashvili, tête de série numéro 6, n'est en revanche pas passé avec une défaite sans appel face au Brésilien Thiago Monteiro. Dans les autres matchs, Jason Kubler et Albert Ramos-Vinolas sont passés. Le choc de la nuit opposera Grigor Dimitrov, tête de série numéro 1, à Dominic Thiem. Benjamin Bonzi jouera face à Kyle Edmund et Jack Draper affrontera Fabio Fognini.

par Lilian Moy (iDalgo)