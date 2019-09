Gategroup: Temasek s'offre une moitié du capital-actions

Zurich (awp) - Gategroup dispose dès à présent d'un second actionnaire de référence, la conversion d'un emprunt idoine par le fonds singapourien Temasek offrant à ce dernier 50% des parts dans l'entreprise. Le spécialiste zurichois de la restauration en vol était passé en mars sous contrôle exclusif du fonds d'investissement asiatique RRJ, dans la foulée du retrait du tentaculaire conglomérat chinois HNA.

RRJ disposait jusqu'à présent du statut d'actionnaire unique, mais Temasek détenait déjà une participation indirecte par le biais de cet emprunt obligatoirement convertible.

L'arrivée de Temasek, officialisée en date du 25 septembre, apporte un changement au sein du conseil d'administration, où Uwe Kruger représentera désormais le nouveau copropriétaire, précise un communiqué jeudi.

L'ancienne entité de feu Swissair avait été vendue à HNA en 2016 et ses actions avaient été retirées de la Bourse suisse. L'endettement massif de HNA avait motivé un projet de réintroduction en Bourse un an plus tard. L'opération avait toutefois été reportée aux calendes grecques, en raison d'un environnement boursier jugé alors défavorable.

jh/al