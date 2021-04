Gategroup boucle sa restructuration

Zurich (awp) - Gategroup, en difficulté financière en raison des répercussions du Covid-19 sur l'aviation, fait savoir vendredi qu'il a conclu le processus de restructuration débuté en octobre 2020.

Xavier Rossinyol, le patron du spécialiste de la restauration à bord des avions assure, dans le communiqué, que la restructuration donne à l'entreprise une "base solide pour l'avenir immédiat et à long terme." La nouvelle structure financière permettra de réaliser "le plan d'affaires au cours des cinq prochaines années" et bénéficiera notamment aux actionnaires, prêteurs, fournisseurs et employés.

Les créanciers puis un tribunal britannique avaient auparavant approuvé le plan de financement de Gategroup.

