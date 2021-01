Gategroup contrarié dans ses projets de restructuration de dette outre-Manche

Zurich (awp) - La filiale britannique de Gategroup s'est vu notifier par la Haute cour d'Angleterre et du Pays de Galles un report au 3 et 4 février d'une audition préalable à la tenue de pourparlers avec ses créanciers autour d'un projet de restructuration de sa dette. En cas de feu vert, Gategroup Guarantee prévoit d'organiser cette réunion avec les détenteurs de ses titres de dettes et les responsables de ses sources de financement en date du 8 mars prochain, précise un communiqué diffusé vendredi soir.

Le spécialiste zurichois des plateaux repas Gategroup était parvenu fin novembre à un accord avec ses actionnaires RRJ Capital et Temasek, ainsi qu'avec ses banques concernant la restructuration de sa dette.

