Gategroup: la vente par HNA à RRJ Capital a été finalisée

Zurich (awp) - Le groupe de restauration à bord des avions Gategroup a été vendu dans son intégralité par son propriétaire chinois HNA au fonds d'investissement asiatique RRJ Capital. La transaction, pour un montant non précisé, a été finalisée mercredi, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

RRJ Capital est devenu l'actionnaire unique de Gategroup et cela entraîne des changements au conseil d'administration: la présidence est reprise avec effet immédiat par le fondateur et président de RRJ, Richard Ong. Charles Ong (co-président de RRJ), Andreas Schmid et Björn Bajan accèdent aussi au conseil d'administration. Frederick Reid et le directeur général de Gategroup, Xavier Rossinyol, conservent leur poste d'administrateur.

L'ancienne filiale de Swissair avait été vendue à HNA en 2016 et ses actions avaient été retirées de la Bourse suisse. En raison de l'endettement massif du groupe chinois, il avait été question d'une remise en Bourse un an plus tard, mais le projet avait capoté en raison de l'environnement boursier défavorable.

