Gatien Aujay rejoint LegalPlace au poste de Responsable SEO

LegalPlace , une legaltech qui permet d’automatiser les opérations juridiques, des plus simples aux plus complexes, avec la possibilité de faire intervenir des experts aux bonnes étapes, complète son Management en annonçant la nomination de Gatien Aujay au poste de Responsable SEO. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de la dernière levée de fonds de 6 millions d’euros réalisée par Legalplace qui compte s’entourer des meilleurs experts pour accélérer son développement auprès de ses différentes cibles.

Expert unanimement reconnu sur le secteur, Gatien Aujay a pour mission d'accroître la visibilité de la startup et de lui permettre d'accélérer sa croissance en développant le nombre de visites sur le site web et en mettant en place différents dispositifs, contenus et ressources qui renforceront son attractivité. Pour ce faire, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise chez l’annonceur et en agence.



Gatien Aujay, Responsable du SEO de LegalPlace « Je suis fier de rejoindre la startup LegalPlace qui dispose d’un positionnement unique dans le monde de la LegalTech. La qualité de ses équipes et de son offre constituent de précieux atouts. Ma mission va consister à mettre en place une nouvelle dynamique SEO pour développer notre trafic et franchir un cap afin de poser les bases d’une nouvelle stratégie de croissance sur le web. Avec plus de 20 millions de visiteurs annuels, nous avons désormais pour objectif de doubler notre trafic sur les douze prochains mois.»