Gautier Genesi rejoint JETPULP au poste de consultant SI / AMOA

JETPULP, agence lyonnaise de stratégie digitale, étoffe son équipe en recrutant Gautier Genesi au poste de consultant en Système d'Information et d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.



Dans le cadre de sa mission, Gautier Genesi intègre l'équipe conseil de l'agence pour assurer la préparation et le pilotage des projets digitaux. Dans ce contexte, il participe à la rédaction des cahiers des charges des projets et joue un rôle de conseil stratégique sur les choix techniques et de mise en oeuvre des solutions applicatives choisies. Enfin, il intervient activement au niveau de l'amélioration des processus existants et de l'organisation à mettre en place pour mener à bien les projets confiés aux équipes de JETPULP ou de tout autre prestataire.



Gautier Genesi chez JETPULP « Je suis heureux de rejoindre JETPULP qui bénéficie d'un positionnement unique sur le marché en région Rhône-Alpes. Ma mission va consister à offrir une expertise-conseil d'un point de vue plutôt technique afin d'accompagner nos clients dans leurs choix technologiques et de m'assurer de la bonne conduite des projets validés. »

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: JETPULP via Globenewswire