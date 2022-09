Gay-Lussac Microcaps : "Nous sommes prêts à mettre des cycliques en portefeuille"

Louis de Fels, votre processus de gestion est bâti pour délivrer une performance aussi régulière que possible malgré la volatilité inhérente au marché des actions. Comment expliquez-vous et réagissez-vous à la baisse de plus de 20% du fonds depuis le début de l’année 2022 ?

"Dès le début de l’année 2022, la fin de la politique de taux bas de la part des banques centrales nous a conduits à vendre les valeurs à forte croissance et fort PER, à l’image de d’Esker et Digital Value. Cela nous a d’ailleurs épargné une partie de la forte correction sur ce type de valeurs qui avait porté la performance du fonds ces dernières années. Nous avons alors acheté des titres de sociétés décorrélées des marchés comme Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage, Gevelot, Gaumont, ABC Arbitrage ou encore Samse qui s’apprêtait à verser un dividende exceptionnel. Ces positions ont joué leur rôle d’amortisseur par rapport à un indice de référence en baisse de plus de 25% en 2022. Le mois de septembre est plus compliqué pour les petites et surtout les nano capitalisations qui amplifient le mouvement faute de liquidité. Les flux sont négatifs et sanctionnent très fortement les moindres mauvaises nouvelles ou l’absence de bonne nouvelle lors des publications. Ainsi, Graines Voltz a perdu plus de 40% après un deuxième avertissement sur son chiffre d’affaires. Streamwide, Wedia, Bilendi, ou encore Lexibook sont vendues sans discernement."

Quels sont vos thèmes d’investissement dans ce contexte actuel ? Avez-vous identifié des secteurs ou valeurs "refuge" ?

"Gay-Lussac Microcaps conserve son cœur de portefeuille investi sur des valeurs de croissance à prix raisonnable, familiales, bien managées et dégageant de la trésorerie : Gerard Perrier, Neurones, Precia, Equasens… Mais nous nous tenons prêt à repartir à l’offensive, fort d’un niveau de cash proche de 15/20%."

Quand sera-t-il temps de revenir sur les cycliques ?

"D’ici à la fin de l’année. Les indicateurs de récession se mettent en place : effondrement des indices PMI, chute des résultats de certaines valeurs cycliques qui se traduit mécaniquement par une hausse de leur PER - je pense à Akwel-, ratios de valorisation Price/book inférieurs à un sur de beaux dossiers comme Stef, etc. Nous nous tenons prêts et avons commencé à revenir sur certains dossiers dans cette perspective de retour en grâce des cycliques qui se traduiront par un très fort regain d’intérêt pour les petites capitalisations ".

Subissez-vous la décollecte comme la plupart de vos confrères ? Le fonds pourrait-il en profiter pour rouvrir ?

"Le fonds décollecte depuis deux semaines et pourrait être amené à rouvrir en novembre. Ce sera un bon moment pour souscrire car certaines valeurs atteignent des niveaux de valorisation extrêmement bas qui feront la performance des prochaines années…".

