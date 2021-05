Gaza-Biden salue le cessez-le-feu et promet que les USA enverront de l'aide humanitaire

WASHINGTON, 20 mai (Reuters) - Le président Joe Biden a promis jeudi d’apporter une aide humanitaire et une aide à la reconstruction à Gaza, tout en saluant l'accord conclu pour mettre fin à 11 jours de combats entre Israël et le Hamas, au cours desquels il a été critiqué par ses collègues démocrates pour ne pas s'être exprimé plus fermement contre les actions israéliennes.

Joe Biden, qui a fait une brève apparition à la Maison-Blanche après l'annonce de l'accord de cessez-le-feu, a également promis de réapprovisionner le système de défense antimissile israélien.

"Nous restons déterminés à travailler avec les Nations unies et d'autres acteurs internationaux pour fournir une aide humanitaire rapide et mobiliser le soutien international en faveur de la population de Gaza ", a déclaré Joe Biden.

Le président américain a indiqué que l'aide à la reconstruction de Gaza serait fournie en partenariat avec l'Autorité palestinienne et non avec le Hamas, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste.

Mais l'Autorité palestinienne, dirigée par le président modéré Mahmoud Abbas, ne gouverne qu'une partie de la Cisjordanie occupée, tandis que le Hamas règne sur la bande de Gaza.

Joe Biden a également profité de ses remarques pour défendre son approche de la gestion de la crise après que de nombreux parlementaires démocrates l'ont exhorté à modifier sa position défendant le droit d'Israël à l'autodéfense et ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme la réponse disproportionnée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux attaques à la roquette du Hamas.

Le président américain a indiqué qu'il avait eu six entretiens téléphoniques avec Benjamin Netanyahu et qu'il avait également parlé à Mahmoud Abbas et au président égyptien Abdel Fattah al Sissi. Ses principaux collaborateurs ont établi des dizaines de contacts avec d'autres responsables dans le Golfe.

"Je crois que les Palestiniens et les Israéliens méritent tous deux de vivre en sécurité et de jouir des mêmes mesures de liberté, de prospérité et de démocratie", a déclaré Joe Biden.

"Mon gouvernement poursuivra sa diplomatie discrète et implacable à cette fin. Je pense que nous avons une réelle opportunité de faire des progrès et je m'engage à travailler dans ce sens", a-t-il ajouté. (Jarrett Renshaw et Steve Holland; version française Camille Raynaud)