par Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 7 juin (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra au Proche et Moyen-Orient la semaine prochaine, a annoncé vendredi le département d'État américain, alors que Washington tente de faire pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils acceptent la proposition de cessez-le-feu présentée la semaine dernière par Joe Biden.

Lors de ce déplacement, son huitième dans la région depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le plus haut diplomate américain se rendra en Égypte, en Israël, en Jordanie et au Qatar.

"Le secrétaire d'État discutera de la manière dont la proposition de cessez-le-feu bénéficierait à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens", a déclaré le département d'État dans un communiqué.

"Il insistera sur le fait que ce cessez-le-feu allégerait les souffrances à Gaza, permettrait une augmentation massive de l'aide humanitaire et autoriserait les Palestiniens à retourner chez eux", a-t-il ajouté.

Les pourparlers négociés par l’Égypte, le Qatar et d’autres parties pour parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont au point mort et le président américain Joe Biden a présenté la semaine dernière une nouvelle offre "globale" de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Ce cessez-le-feu, a déclaré le Département d'État, ouvrirait également la possibilité d'instaurer le calme le long de la frontière nord d'Israël et créerait les conditions d'une intégration plus poussée entre Israël et ses voisins arabes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a affirmé mercredi qu'Israël était prêt à une action forte dans le nord, avait menacé en décembre de transformer Beyrouth "en Gaza" si le Hezbollah déclenchait une guerre. (Reportage Humeyra Pamuk, version française Kate Entringer)