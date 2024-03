MANILLE (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a déclaré mardi que son déplacement à venir au Moyen-Orient aura pour objectif de conclure un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et de parvenir à la libération des otages.

Le déplacement sera l'occasion de "discuter de la bonne architecture pour une paix régionale durable", a déclaré Antony Blinken, lors d'une conférence de presse depuis Manille aux Philippines, où il termine une tournée en Asie.

La livraison d'aide humanitaire supplémentaire dans la bande de Gaza ainsi que la planification de l'après-guerre seront au menu des discussions qu'Antony Blinken va mener avec des représentants saoudiens et égyptiens qu'il doit rencontrer lors de sa tournée.

"Cent pour cent de la population de Gaza a besoin d'une assistance humanitaire", a déclaré Antony Blinken, ajoutant qu'il revenait à Israël de donner la priorité à l'aide aux personnes qui en ont désespérément besoin.

Le nord de l'enclave palestinienne est menacé par la famine, selon un rapport de l'Integrated Food Security Phase Classification (IPC), un outil d'analyse de la sécurité alimentaire utilisé par l'Onu.

"Nous avons aussi fait comprendre à Israël qu'il était impératif d'avoir un plan pour Gaza en adéquation avec les besoins d'Israël à se défendre lorsque le conflit sera terminé, ce qui, nous l'espérons, arrivera le plus tôt possible et s'assurer que les attaques du 7 octobre ne se reproduisent jamais", a ajouté Antony Blinken.

(Reportage de Mikhail Flores, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)